Úrsula Letona, congresista de Fuerza Popular. | Fuente: Foto: Congreso / Video: RPP Noticias

La congresista Úrsula Letona expresó su rechazo a las declaraciones del fiscal José Domingo Pérez, quien señaló en una entrevista a un medio local que "no existen las garantías" para que la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, afronte la investigación en su contra en libertad, en caso así lo disponga el Tribunal Constitucional, y que persiste "un peligro de obstaculización grave" en la investigación de este caso.

"Para restringir la libertad de una persona no basta que el fiscal acusador señale que no existen garantías. Él tiene la obligación de probar que esas garantías no existen, y a lo largo del proceso eso no ha sucedido. No me sorprenden sus declaraciones. Sin duda el fiscal Pérez ha dejado de ser un abogado que defiende los intereses del Estado a ser un activista político en contra de Fuerza Popular y lo que representa para el Perú Keiko Fujimori", señaló.

En diálogo con RPP Noticias, la legisladora fujimorista señaló que el proceso en contra de la lideresa de Fuerza Popular ha estado marcado de "violaciones al debido proceso". Asimismo, cuestionó que el fiscal incluya a otras personas como la abogada Giulliana Loza, defensa legal de Keiko Fujimori, para intentar justificar la existencia de una organización criminal que pretendía obtener poder político.

"Son parte de las teorías descabelladas que ha venido exponiendo a lo largo de estos años el fiscal Pérez. La doctora Loza ejerce una defensa jurídica, es imposible que ella pueda ser parte de una organización criminal denominada Fuerza Popular, en la tesis absurda del fiscal, cuando ella ha asumido la defensa de Keiko recién en este proceso", dijo.

La parlamentaria recordó que los magistrados de la Corte Suprema que resolvieron este caso solo evaluaron el plazo de la prisión preventiva. En su opinión, los magistrados "tenían la obligación de pronunciarse sobre los temas de fondo y no lo han hecho, supongo que sometidos a esta presión mediática y a estos audios filtrados selectivamente".

"No dejemos que el fiscal Pérez engañe a la población con argumentos totalmente falaces, porque no ha habido pronunciamiento sobre el fondo, se han pronunciado respecto del plazo, y eso es justamente lo que nosotros hemos alegado como una vulneración flagrante al debido proceso, a la presunción de inocencia y al derecho de defensa", señaló.

Finalmente, Letona consideró que la revisión en el Tribunal Constitucional del hábeas corpus que busca la libertad de Fujimori "no ha sido en forma rápida". "Creo que las violaciones son flagrantes. El Tribunal se encontraba en la obligación, no es que le esté haciendo un favor a Keiko Fujimori", sentenció.

