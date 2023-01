El TC revisará el caso Keiko esta mañana. | Fuente: Foto: Andina

El Pleno del Tribunal Constitucional evaluó por más de dos horas el recurso de habeas corpus interpuesto por Sachi Fujimori a favor de su hermana, la detenida lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, para intentar anular la orden de prisión preventiva en su contra.

Minuto a minuto

11:38 Finaliza la audienta. El presidente del TC pide que se envíe por escrito la documentación adicional y anuncia que la causa "queda al voto".

11:31 Magistrado Augusto Ferrero Costa: "La Corte Suprema, al reducir de 36 a 18 meses la prisión, ha considerado que el peligro de obstaculización va decayendo". Luego consulta a la abogada Giulliana Loza si este argumento "está debidamente motivado".

11:29 José Luis Sardón: "Las presunciones tienen que cumplir ciertos estándares. Para meter presa a una persona también hay que tener cuidado".

11:26 Magistrado José Luis Sardón cuestiona al procurador: "¿Se puede esperar que la jefa de un partido político tiene que saber todo lo que hace los militantes?"

11:16 Procurador Johnny Tupayachi responde al magistrado Espinoza-Saldaña: "Esta no es una banda criminal cualquiera, es una organización política. Un presidente del partido conoce lo que pasa en su partido".

11:13 Giulliana Loza responde: "Barata ha dicho que no puede corroborar la entrega de dinero, que a él no le consta que hubiera entrado dinero al partido Fuerza Popular. Entonces, ¿por qué se le sigue presumiendo culpable a Keiko Fujimori, quien sin haber sido gobierno está presa? Es inconcebible".

11:11 Eloy Espinoza-Saldaña pregunta a Giulliana Loza sobre el argumento expuesto por el procurado: "¿Keiko Fujimori podría acaso desconocer ciertas situaciones como las que aparecen en los testimonios como los de Barata?".

11:03 Eloy Espinoza-Saldaña a Giulliana Loza: "Comprendo su emoción y la de la familia, pero tengo que resolver con la mayor objetividad. Hay criterios y no son casos iguales (caso Humala y caso Keiko). No estamos ante situaciones sustancialmente iguales. Estamos ante un problema donde hay una privación de la libertad, pero por caminos diferentes y eso debe quedar claro".

10:59 Eloy Espinoza-Saldaña: "Acá no se puede tratar de pedir pruebas, se trata de pedir indicios razonables".

10:56 Eloy Espinoza-Saldaña: "Cuando estoy en un escenario cautelar lo que necesito son indicios razonables. Esto no es condena, es si tenemos un nivel suficiente para poder decir si vale la pena investigar a alguien con privación de la libertad porque si está libre ditorsionaría el caso".

10:53 El magistrado Eloy Espinoza-Saldaña aclara que el caso Humala-Heredia "no es precedente".

10:47 Toma la palabra la magistrada Marianella Ledesma. Pregunta si lo expuesto por la jueza suprema provisional Susana Castañeda Otsu, quien señaló que solo se podía pronunciar por el plazo (18 o 36 meses) del pedido de prisión preventiva, afectó a alguna de las partes. "¿Esa lógica afecta el derecho a la defensa?", preguntó.

10:41 El magistrado Ernesto Blume cuestiona al procurador: "¿Estaríamos ante pruebas inciertas y presunciones?".

10:38 El magistrado Ernesto Blume pregunta al procurador: "¿Cómo se ha probado la imputación de que Keiko sabía del origen ilícito de los fondos, dónde está la prueba?".

10:38 El magistrado Ernesto Blume, presidente del Tribunal Constitucional, pregunta al procurador Johnny Tupayachi cuáles son las pruebas de la supuesta organización criminal. Este responde que el caso "se encuentra en etapa de investigación".

10:33 Culminan las intervenciones de ambas partes. Los magistrados inician las preguntas respecto al caso.

10:32 El procurador Johnny Tupayachi ejerce el derecho de dúplica: "Este es un caso distinto al de Ollanta Humala. No nos podemos colgar de eso".

10:30 Abogado constitucionalista Aníbal Quiroga, en su derecho de réplica, cita a la CIDH: "La prisión preventiva no difiere en nada, salvo en el nombre, a la prisión punitiva".

10:25 Procurador Johnny Tupayachi: "Solicito se confirmen las resoluciones que declaran improcedentes la demanda de acción popular".

10:22 Procurador Johnny Tupayachi: "A partir del pronunciamiento del caso Ollanta Humala se ha abierto el camino a que los justiciales presenten demandas contra resoluciones judiciales de primera, segunda y hasta de tercera instancia busando justamente que llegue acá (al Tribunal Constitucional".

10:20 Procurador Johnny Tupayachi: "Estamos hablando de una organización política que puede ser invadida por actos de ilegalidad".

10:19 Procurador Johnny Tupayachi: "La corrupción no deja factura, no deja huella. No llevo esta frase al caso concreto, pero sí la utilizo para determinar que hay elementos de convicción que no necesariamente se van a materializar en hechos probados".

10:15 Procurador Johnny Tupayachi: "La parte judicial ha resuelto judicial y oportunamente" (el caso Keiko Fujimori).

10:13 Procurador Johnny Tupayachi dice que con el caso Humala-Heredia "hemos abierto la puerta para que busquen una nueva valoración" en el Tribunal Constitucional.

10:12 Procurador Johnny Tupayachi: "Los jueces que han resuelto en primera y segunda instancia han resuelto de acuerdo a ley".

9:59 Aníbal Quiroga: "No estamos frente a un acusado que ha sido condenado. Estamos ante un jurídicamente inocente que, sin embargo, tiene que ser reducido a prisión bajo determinados supuestos estrictos".

9:55 Aníbal Quiroga: "Una detención arbitraria se hace cuando no se cumplen los parámetros excepcionales de una medida cautelar conforme lo dice la Constitución".

9:54 Inicia su participación del abogado constitucionalista Aníbal Quiroga a favor de Keiko Fujimori.

9:53 Finaliza la primera parte del informe técnico de la abogada Giulliana Loza. Anuncia que presentará por escrito el resto de argumentos.

9:52 Giulliana Loza: "La señora Fujimori, ni ningún ciudadano, merece estar privado de su libertad en base a una presunción, en base a una especulación. Sea o no una política, estamos hablando de un ciudadano que merece el respeto de todos sus derechos".

9:50 Giulliana Loza: "En este proceso también hay una afectación al derecho a la defensa".

9:49 Giulliana Loza: La orden de prisión preventiva contra Keiko Fujimori "está basada en base a meras inferencias y presunciones. No hay un acto concreto".

9:47 Giulliana Loza: "El preciso procesal no se presume, tiene que estar basado en hechos concretos. Lo dice la Constitución, el Tribunal Constitucional y la CIDH".

9:45 Giulliana Loza: "El peligro procesal no debe sustentarse en meras conjeturas ni especulaciones, sino en actos concretos y evidentes que en este caso no existe. En este caso lo único que existe es una presunción".

9:36 "Llevamos once meses en un camino doloroso de justicia. Hasta el día de hoy solo hemos encontrado una cadena de abusos que esperamos que sea reparado".

9:35 Comienza su intervención la abogada Giulliana Loza, defensora legal de Keiko Fujimori.

Por parte de Keiko Fujimori se encuentran los abogados Giulliana Loza y Aníbal Quiroga. Por la parte demandante se encuentra el representante de la procuraduría.

9:33 El presidente del Tribuna Constitucional, Ernesto Blume, inicia la sesión. En su primera intervención, Blume pide "precisión" a los abogados para no afectar la revisión de otras causas pendientes.

Semanas atrás, el magistrado Ernesto Blume, presidente del Tribunal Constitucional, adelantó en una entrevista con RPP Noticias que la audiencia será pública y que podrán intervenir los abogados de ambas partes e incluso la beneficiada; es decir, Keiko Fujimori, en caso considere conveniente agregar información sobre "hechos fácticos".

Sobre este tema, el fiscal José Domingo Pérez, a cargo de esta investigación, dijo esperar que el Tribunal Constitucional respete lo que las instancias previas definieron como un delito de lavado de activos por parte de la lideresa de Fuerza Popular.

“(Espero) que haya respeto al Estado de derecho, que se respete precisamente lo que el juez de primera instancia, tres jueces de segunda instancia y seis jueces a nivel de la Corte Suprema han establecido. Es decir, que estamos ante un delito de lavado de activos, que Keiko Fujimori Higuchi ha obstruido el proceso de investigación, obstaculizando la libre declaración o el testimonio que deben brindar testigos”, dijo.

El habeas corpus busca lograr la libertad de Fujimori y anular el mandato de prisión preventiva en el marco de las investigaciones por el presunto delito de lavado de activos como integrante de una organización criminal al interior del Fuerza Popular. La última instancia que revisó este caso dispuso reducir la prisión preventiva contra Keiko Fujimori de 36 a 18 meses.

"Habeas Corpus será resuelto con objetividad"

El presidente del Tribunal Constitucional, Ernesto Blume, ratificó la decisión del pleno de este organismo de rechazar el pedido del magistrado José Luis Sardón para postergar la audiencia en la que se revisará el hábeas corpus interpuesto por Sachie Fujimori a favor de su hermana, la detenida lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori.

En conferencia de prensa, Blume detalló que el voto fue en mayoría para rechazar el pedido para suspender la audiencia prevista para mañana. Además de él, los magistrados Manuel Miranda, Carlos Ramos, Marianella Ledesma y Eloy Espinoza-Saldaña se opusieron al pedido, mientras que Augusto Ferrero se abstuvo. Con esto se confirma que el recurso que busca la libertad de la lideresa de Fuerza Popular se revisará este miércoles.

"Lo único que podemos garantizar en el caso específico de la señora Keiko Fujimori, y en todos los casos que se presentan ante el Tribunal, nosotros analizamos objetivamente la situación fáctica en base a los hechos que se presentan. Luego confrontamos esos hechos con la regulación, tanto constitucional como supranacional y legal, para determinar si ha habido o no afectación a un derecho constitucional", dijo.

Blume también aprovechó para aclarar que los actuales magistrados continuarán en el cargo y cumpliendo con todas sus funciones hasta que el Congreso defina su renovación. De igual modo, precisó que, si los actuales magistrados no logran tomar una decisión del caso Fujimori, los reemplazantes tendrían que culminar el proceso.

"Si en el camino se produce un cambio de seis o menos, y no se ha resuelto la causa, los magistrados entrantes se avocan al conocimiento de la causa y tienen dos opciones: o convocan a una audiencia para escuchar a las partes o ven el video de la audiencia para tomar información de lo que en la audiencia se debatió y luego se suman a los demás magistrados para adoptar la decisión correspondiente", explicó.

