Keiko Fujimori cumple prisión preventiva por el caso Odebrecht. | Fuente: Foto: Andina

La lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, señaló que se encuentra a la espera del fallo de la Corte Suprema sobre el recurso de casación presentado y sustentado por su abogada Giulliana Loza durante una audiencia realizada días atrás para intentar obtener su libertad.

A través de una serie de mensajes en su cuenta de Twitter, la excandidata presidencial señaló que "anhela" un debido proceso. Sin embargo, advirtió sobre la posibilidad de "presiones" e "interferencias externas" que ya fueron advertidas por su abogada y su esposo.

"No me extrañaría que antes de ese día vengan más presiones e interferencias externas para evitar un fallo justo. No caigamos en el juego de quienes distribuyen y manipulan información reservada de manera perversa. Dejemos que la justicia actúe", señaló.

Asimismo, la lideresa de Fuerza Popular indicó que los argumentos empleados por su abogada en la audiencia "han sido claros y contundentes". "No existe peligro de fuga ni obstrucción a la justicia. Jamás fuimos gobierno y nunca manejé un sol de presupuesto. Lo que sí hubo desde el principio es una cadena de abusos y arbitrariedades en mi contra", manifestó.

"Lo único que mi familia y yo pedimos es una decisión de acuerdo con la ley en un estado de derecho. No perdemos la esperanza de que finalmente la verdadera justicia derrotará tantas presiones. Ha llegado la hora de la verdad y del debido proceso", sentenció.

Te sugerimos leer