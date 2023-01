Declaraciones de Sachi Fujimori | Fuente: RPP Noticias

Luego de que el Habeas Corpus de la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori fuera dejado a voto en el Tribunal Constitucional (TC), su hermana Sachi Fujimori dijo ante cámaras que se “han violado muchos derechos”. El presidente del TC, Enrique Blume, pidió que se envíe por escrito la documentación adicional y anunció que la causa "queda al voto".

“Yo no sé mucho de política y siempre me he mantenido al margen de esto por todo el daño que le ha causado a mi familia”, sostuvo Sachi Fujimori al salir de la audiencia la tarde del miércoles. “Pero sí entiendo algo muy simple, después de haber visto el caso de mi hermana [Keiko Fujimori], a [ella] se le han violado varios derechos fundamentales”, agregó.

Your browser doesn’t support HTML5 audio Así reportó RPP Noticias | Fuente: EFE

Dijo llegar a la conclusión que su “hermana está presa por política” y “temas totalmente ajenos”

Fujimori, en compañía del esposo de su hermana, Mark Vito, dijo: “La prisión no es para lo que no nos gustan políticamente. La prisión no es para los que ganaron una mayoría en el Congreso. La prisión es para los que fueron declarados culpables con pruebas en un debido proceso”.

Para Sachi Fujimori, su hermana Keiko “está siendo condenada política y mediáticamente por muchas personas”.

“Por favor basta ya del permanente cargamontón, de abusos de tanto odio y venganza contra Keiko y toda mi familia. Son años de golpe tras golpe y ahora esta injusta e inexplicable prisión. Basta ya”, dijo ante los medios en la rueda de prensa.

Te sugerimos leer