El juez supremo provisional Jorge Castañeda y exjuex supremo César Hinostroza protagonistas de nuevos audios. | Fuente: Andina

Nuevos audios del año 2018 revelan una conversación telefónica entre el exjuex supremo César Hinostroza con el juez supremo provisional Jorge Castañeda, quien forma parte de la Sala Permanente que evaluará este viernes el recurso de casación presentado por Keiko Fujimori.

Es el juez Jorge Castañeda quien llama al prófugo de la justicia y presunto lider de "Los Cuellos Blancos del puerto" y en tono amical le solicita una reunión en horario de trabajo para hablar sobre un tema que no especifica.

"Mi querido doctor cómo está, buenas tardes, qué tal", se escucha a Jorge Castañeda en unos audios revelados por América Noticias y Perú21 con fecha del 14 de mayo del 2018. "Quería visitarlo un rato para conversar de forma.. En su despacho, ¿puedo ir más tarde o mañana temprano?", agrega el magistrado.

En la conversación, César Hinostroza se muestra con curiosidad por la llamada y el tema de la cita.

"Ya, ya, ya ¿sobre uno de los casos que hemos votado o sobre otra cosa?", consulta el prófugo de la justicia e inmediatamente Jorge Castañeda le responde: "No, no, no. Es otro tema".

Finalmente, César Hinostroza le propone al actual juez supremo provisional que pueden hablar al día siguiente e incluso sustituir al titular Aldo Figueroa en la sala donde trabaja.

En otro audio del 31 de mayo del 2018 se escucha a César Hinostroza preguntar a Jorge Castañeda dónde se encuentra y citarlo en la puerta principal de Palacio de Justicia, en la avenida Paseo de la República.

En otro audio del 1 de junio del 2018 revelado por IDL se escucha al juez supremo Manuel Quintanilla conversando con César Hinostroza y aceptando coordinar con Jorge Castañeda.

"Yo voy a decir que de tu parte con Castañeda coordino", dice Manuel Quintanilla e Hinostroza le responde: "Solo con Castañeda, a nadie más. El resto, nada".

Jorge Castañeda es uno de los cinco miembros de la Sala Penal Pemanente de la Corte Suprema de Justicia que decidirán sobre el pedido de casación de Keiko Fujimori contra la medida de prisión preventiva que cumple en el Penal Anexo de Chorrillos.

