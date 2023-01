Pier Figari, asesor de Keiko Fujimori, investigado por el caso Fuerza Popular. | Fuente: Foto: Andina

Pier Figari, asesor de Keiko Fujimori, se pronunció luego de que la jueza suprema provisional Susana Castañeda Otsu, convocada para dirimir el recurso de casación que presentó la defensa de la lideresa de Fuerza Popular, fallara a favor de reducirle a ambos a 18 meses el plazo de la prisión preventiva, fijado en 36 meses en octubre del año pasado.

"Cada día me siento más prisionero político. Nunca me voy a acostumbrar a la injusticia, siempre lucharé silenciosamente contra ella y lo seguiré haciendo con mayor razón desde aquí, desde la cárcel. No acepto el atropello contra el que puede parecer más débil solo por estar detenido a través de un atentado político al Derecho", escribió.

Esta tarde ka magistrada emitió su decisión luego de que los miembros de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema no se pusieran de acuerdo sobre la casación presentada por Fujimori Higuchi. Con su decisión, la jueza se alineó con la postura de presidente de la Sala, Hugo Príncipe y de los jueces Jorge Castañeda y Zavina Chávez.

Con esa decisión Fujimori Higuchi permanecerá en prisión hasta el 30 de abril del 2020, Pier Figari quedarán en libertad el 14 mayo del 2020 y el exdirigente Jaime Yoshiyama el 10 de setiembre del 2020.

"Sepan que esta detención ilegal no me va a bajar los caballos; es más, me está dando tiempo para entender a mi país, a su gente, y para pensar en nuevos caminos hacia el futuro. Los barrotes son solo el prólogo", señaló Figari.

Al único investigado al que le revocaron la prisión preventiva fue al extesorero Luis Mejía Lecca, a quien la jueza le dictó comparecencia con restricciones, además de un impedimento de salida del país por 18 meses y reglas de conducta.

