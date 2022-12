Martha Chávez saluda decisión del Tribunal Constitucional. | Fuente: RPP

Martha Chávez, exparlamentaria y candidata al Congreso por Fuerza Popular, saludó el fallo del Tribunal Constitucional (TC) que declaró fundado el hábeas corpus presentado a favor de Keiko Fujimori y ordenó su prisión preventiva.

En entrevista con RPP Noticias, Chávez Cossio sostuvo: “Es una señal de que nunca más la prisión debe ser usada como instrumento de persecución, como extorsión para conseguir declaraciones o delaciones".

"Nunca más una persona debe ir a prisión si no hay un elemento objetivo que sea indiciario de alguna responsabilidad. No más estos constructos argumentales de quienes pueden ser muy coherentes en contar un relato, pero que no tienen base real para implicar a alguien”, agregó.

La también expresidenta del Congreso señaló al Ministerio Público de utilizar esta medida restrictiva como herramienta de extorsión, pues, consideró, "el fiscal (José Domingo) Pérez lo ha dejado traslucir en muchas oportunidades, amenazando incluso a abogados que defienden a los procesados".

En ese sentido, consideró que este fallo del TC es una llamada de atención a los integrantes del equipo especial para el caso Lava Jato en el Perú.

Además, defendió que la líder de Fuerza Popular haya decidido no declarar en los interrogatorios del fiscal Pérez Gómez. “Si la semana ha quejado al señor Pérez por varias infracciones y por no favorecer al debido proceso, Keiko está protegiendo su derecho. Uno no tiene que probar su inocencia, el fiscal tiene que hacer su trabajo”.

Finalmente, señaló que Keiko Fujimori "va a seguir dando la cara". "Lo que reclamaba es responder a la justicia en libertad".

