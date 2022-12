El exlegislador defendió los aportes de Credicorp. | Fuente: Facebook: Luis Galarreta

El secretario general de Fuerza Popular, Luis Galarreta, consideró este lunes que la declaración de Dionisio Romero sobre aportes de Credicorp a la campaña de Keiko Fujimori en 2011 no debe tomarse en cuenta en la ponencia del Tribunal Constitucional sobre el hábeas corpus para buscar la libertad de la lideresa del fujimorismo.

En declaraciones a Nada está dicho de RPP Noticias, el exlegislador dijo que el Tribunal Constitucional solo debe centrarse en la forma en que se condujo el proceso contra la excandidata presidencial.

“Mañana ni tendría que evaluarse este comentario ni tampoco el del señor Jorge Yoshiyama, porque el TC lo que tiene que ver fundamentalmente es que al momento de arrestar a la señora Fujimori de forma ilegal con un copy paste, como lo dijo la Sala Superior, se tumbó prácticamente todos los argumentos, ver la injusticia y cómo se ha ido manipulando groseramente el caso de Keiko Fujimori”, dijo.

Dijo que no hubo lavado

Luis Galarreta también resaltó el aporte de Credicorp a la campaña presidencial del fujimorismo en 2011 y dijo que el hecho de que no se haya reportado este ingreso, no representa un delito, porque nadie se lo preguntó a la candidata en su momento. Agregó que no hubo ningún lavado de activos debido a que se trataba de dinero lícito.

“Esto no es lavado de activos, porque es plata lícita y lo que nosotros hemos negado, y lo ha dicho Keiko Fujimori, es que no ha recibido plata de Odebrecht como otros candidatos. El hecho de que no se haya declarado, eso no es ningún delito, ese es un tema que tiene que ver dentro de las informaciones que están en la ONPE”, comentó.

Declaración de Romero

Dionisio Romero Paoletti reveló ante el fiscal José Domingo Pérez Gómez un aporte por 3.65 millones de dólares a la campaña presidencial de Keiko Fujimori en 2011. Según precisó, esta donación “no incurrió en ninguna responsabilidad legal”.

Respecto de la razón por la que decidió aportar a la campaña del fujimorismo, el presidente del directorio de Credicorp sostuvo que lo hizo por el presunto financiamiento que recibía la campaña del expresidente Ollanta Humala desde Venezuela. Añadió que no hizo públicos estos aportes por temor a represalias del chavismo.

