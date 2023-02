Keiko Fujimori | Fuente: Andina

El juez Víctor Zúñiga informó que el próximo martes 28 de enero dará a conocer su fallo sobre el pedido de prisión preventiva para la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori. El magistrado, titular del Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria, programó la audiencia para las 9:00 horas.

El magistrado estimó que aquel día expondrá su falló en una sesión que puede prolongarse por varias horas. “Voy a ser lo más resumido posible, pero entiendo que serán unas ocho, diez, once horas”, comentó.

Zúñiga Urday dio por concluida la etapa del debate, que no contó con la presencia de la investigada Fujimori Higuchi. Al respecto, el juez dijo que, con esta ausencia, la lideresa naranja estaba “renunciando a su derecho a la última palabra”.

Durante la audiencia de este jueves, el fiscal José Domingo Pérez precisó que su pedido de prisión preventiva es de 18 meses y dos días, y no de 36 meses, como se solicitó en un principio.

El representante del Ministerio Público indicó que el cambio obedece a que no se restaron los 12 meses que Keiko Fujimori estuvo recluida en la cárcel. El fiscal consideró que el plazo solicitado abarcará toda la etapa del juicio oral.

En ese sentido, Pérez Gómez estimó que en dos meses concluirá con la fase de investigación preparatoria del proceso contra Fujimori.

Los últimos alegatos

El fiscal José Domingo Pérez sustentó su pedido de prisión preventiva aduciendo que Keiko Fujimori pone en riesgo las investigaciones en curso.

“No solo captó el dinero de Odebrecht, sino que recibió millones de dólares de manera clandestina; obstruyó a la acción de la justicia y usó al estudio Oré Guardia para amenazar a los testigos y así no declaren con la verdad”, comentó el magistrado.

En respuesta, Giulliana Loza, abogada de la excandidata presidencial, dijo que no hay evidencias que demuestren que su representada ha obstruido las diligencias del Equipo Especial Lava Jato.

“Ella tiene todos lo arraigos, no hay peligro de fuga porque trabaja para Fuerza Popular y tiene familia por mantener. Ella no ha salido del país a pesar de que no tiene impedimento, ni su esposo lo ha hecho”, remarcó.

