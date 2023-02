José Domingo Pérez: "Keiko Fujimori valoró más su pacto de reserva con Dionisio Romero que el bienestar de su familia"

El fiscal José Domingo Pérez expone sobre el presunto peligro de fuga y de obstrucción a la justicia. | Fuente: Andina

El fiscal José Domingo Pérez dijo que la excandidata presidencial, Keiko Fujimori no tiene arraigo familiar porque prefirió ir a prisión y no revelar los aportes del empresario Dionisio Romero. "Keiko Fujimori priorizó sus intereses individuales en lugar de los intereses familiares colectivos; es decir, en lugar de su familia", dijo el fiscal durante la audiencia que evalúa el pedido de prisión preventiva contra la lideresa de Fuerza Popular por el presunto delito de lavado de activos.

“El estado no puede garantizar que Keiko Fujimori no se fugará porque ha demostrado que la protección de la reserva de los millones de Dionisio Romero está en un estándar valorativo por encima de la tranquilidad de su familia. Por tanto, no se puede determinar que tenga vinculación o arraigo familiar”, agregó.

El fiscal hizo referencia a una declaración que hizo Keiko Fujimori a través de su cuenta de Twitter con fecha 18 de noviembre de 2019. “La reserva de los aportes de campaña privados fue un compromiso que asumí y he respetado hasta las últimas consecuencias”, se lee en la mencionada publicación.

"¿A que se refiere Keiko Fujimori cuando señala que asumió un compromiso de reserva hasta las últimas consecuencias a recibir 3 millones 650 mil dólares en efectivo y entrega a mano por parte de Dionisio Romero?" fueron algunas preguntas que hizo el fiscal durante la audiencia.

"Keiko Fujimori hizo uso de su derecho a elegir de guardar la reserva de los millones que Dionisio Romero le entregó en efectivo. Entonces, ¿Puede tomar el Estado como argumento válido de arraigo familiar a quien no priorizo a su familia?", reiteró José Domingo Pérez.

