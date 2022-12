Jorge del Castillo, dirigente y excongresista del Apra. | Fuente: RPP Noticias

El excongresista Jorge del Castillo reconoció que los elevados aportes de empresas a las campañas presidenciales que no fueron reportados ni bancarizados representan una "corruptela"; sin embargo, consideró que esto no representa un delito.

"Eso es corruptela (pero) no necesariamente hay delito, porque el delito tiene que ser -hay un principio del derecho- expresamente determinado. El delito no es por analogía", señaló durante una entrevista con RPP Noticias.

Para Del Castillo, la "inhibición" que pueden tener empresarios u otras personas que aportan a las campañas de no ser identificados, como en el caso Keiko Fujimori, se puede deber a posibles represalias que atribuyó a "la débil institucionalidad del país". No obstante, insistió en que mentir sobre la información presentada "no es delito".

"Yo no quiero limpiar a nadie, pero sí digo que hay hechos que son delitos y hay otros hechos que son faltas administrativas, que pueden ser graves o leves, pero que son faltas. Mentir no es delito, cuando una persona miente no lo meten (a la cárcel)", mencionó.

De igual modo, el también exministro mencionó que la necesidad de esta "avidez" de dinero en los partidos se debe a los fuertes gastos en las campañas. En ese sentido, recordó que el Congreso disuelto dio una ley para prohibir estos aportes.

"Mientras tuviéramos este barril sin fondo de los recursos que había que meter en la televisión aparecerán todas las empresas o se les tocará la puerta para financiar el dinero. Se requieren fondos inconmensurables, entonces aparecen mecenas para aportar dinero en efectivo", dijo.

