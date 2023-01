Giulliana Loza negó reunión con Ernesto Blume. | Fuente: RPP Noticias

Guilliana Loza, abogada de Keiko Fujimori, calificó como una "mentira flagrante" la presunta reunión que habría tenido en un restaurante con el presidente del Tribunal Constitucional, Ernesto Blume, quien además fue ponente en el recurso de habeas corpus que permitió la libertad de la lideresa de Fuerza Popular, según reveló el diario La República.

"Quiero dejar en claro que ni antes, ni después, ni nunca siquiera me he sentado a tomar un té con el señor Blume. No lo conozco. Lo más cercano ha sido el día de la audiencia en la que he absuelto las preguntas que me han formulado", señaló la abogada de Keiko Fujimori en diálogo con RPP Noticias.

Sin embargo, Loza Ávalos reconoció que el 12 de noviembre, días después a la presunta reunión que se denuncia en el video, coincidió de manera casual en un restaurante con el magistrado Ernesto Blume, a quien asegura haber visto una noche cuando acudió al local a tomar café con una amiga.

Loza aseguró que, al percatarse de la presencia del magistrado, procedió a cambiarse de sitio a los pocos segundos, aunque minutos después decidió retirarse del restaurante y acudir a otro local para evitar posteriores especulaciones.

"Advierto que en mesas contiguas estaba el señor Blume con otro caballero y decido a los segundos -ni siquiera termino de sentarme bien- cambiarme de mesa, y luego digo que van a especular y procedí a retirarme del restaurante, no habré estado ni tres minutos y me fui al restaurante que está al lado en Chacarilla", relató.

La abogada aseguró que tiene pruebas para demostrar dónde estuvo ambos días. Pese al supuesto video y a las presuntas declaraciones de trabajadores de ese local, dijo que pedirá al restaurante Bocatta las imágenes de las cámaras de seguridad.

"No soy, yo tengo mi conciencia tranquila. Nos están mintiendo nuevamente, están mintiendo de manera flagrante, descabellada, perversa. Ya están totalmente desequilibrados si es que quieren hacer pretender que yo habría tenido una reunión y que habría un video en el restaurante Bocatta", cuestionó.

Finalmente, dijo que "hay más de 50 personas que pueden atestiguar" que aquel día estuvo en una fiesta infantil. "Hasta el payaso va a declarar a favor mío y Mickey Mouse, que fue disfrazado. Es ridículo lo que están presentando", ironizó.

Your browser doesn’t support HTML5 audio Declaraciones de Giulliana Loza, abogada de Keiko Fujimori. | Fuente: RPP Noticias

Te sugerimos leer