Giuliana Loza-Ernesto Blume | Fuente: Andina

El Ministerio Público investiga si se produjo una presunta reunión en noviembre entre el magistrado del Tribunal Constitucional (TC), Ernesto Blume, y la abogada de Keiko Fujimori, Giuliana Loza, previo a la ponencia a favor de la excarcelación de la lideresa de Fuerza Popular, según revela La República.

De acuerdo al informe, la Fiscalía busca determinar si de haberse dado la reunión esta influyó en la sentencia que favoreció a la excandidata presidencial el jueves 28 de noviembre.

La República indica que Ernesto Blume y Giuliana Loza habrían coincidido la tarde del 9 de noviembre en el restaurante “Bocatta” del distrito de San Borja. El medio mostró las imágenes de una cámara de seguridad donde a lo lejos se observa a una mujer que se despide del magistrado. Según La República, la mujer se trataría de Loza.

Rechazan reunión

El vocero de Ernesto Blume, Guillermo Gonzales, negó que el magistrado del TC haya mantenido alguna reunión en noviembre con Giuliana Loza y señaló que él recién la conoció el día de la audiencia el 25 de noviembre cuando defendió el hábeas corpus favor de Keiko Fujimori.

Por su parte, Giulliana Loza también rechazó haber realizado alguna conversación con Ernesto Blume. La abogada aceptó haber coincidido con el magistrado en el restaurante de San Borja en una fecha de noviembre distinta a la del informe periodístico. Sin embargo, al darse cuenta de su presencia prefirió retirarse del local.

A través del Twitter, la abogada precisó que el sábado 9 de noviembre, fecha de la supuesta reunión, ella estaba en un evento. Por lo que rechazó ser la mujer que aparece en el video cerca a Blume.

"Tendencioso hacer creer que soy la mujer que se ve a lo lejos. Ya lo señalé, la única vez que coincidí segundos en un restaurante con el magistrado Blume fue el 12nov sobre las 7pm, apenas verlo me retiré inmediatamente para evitar especulaciones. No lo saludé porque no lo conozco", publicó.

Te sugerimos leer