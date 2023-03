Giulliana Loza, abogada de Keiko Fujimori. | Fuente: RPP Noticias

Giulliana Loza, abogada de Keiko Fujimori, señaló que Jorge Yoshiyama, sobrino del exjefe de campaña Jaime Yoshiyama, debe probar que la lideresa de Fuerza Popular conocía de los aportes de Odebrecht a su campaña, tal como habría dicho a la Fiscalía. En diálogo con RPP Noticias, consideró que este testimonio no debería ser considerado por el Tribunal Constitucional al momento de revisar el recurso que busca su libertad.

"Esta documentación no debería ser atendida por el Tribunal Constitucional porque no es instancia de corroboración e investigación, más aún cuando el señor Yoshiyama, en noviembre del año pasado, no menciona lo que ahora menciona. En noviembre del año pasado dice que el dinero que le dio su tío -no menciona a Keiko- era de fuente lícita y que provenía de empresarios y ahora dice Odebrecht. ¿Por qué está cambiando?, ¿a quién le creemos?, ¿al señor Yoshiyama del 2018 o al del 2019?", señaló.

Loza Ávalos insistió en referirse a "maniobras perversas" en el proceso seguido contra la lideresa de Fuerza Popular como la filtración de fotos, audios y declaraciones. En ese sentido, denunció la existencia de "un mecanismo destinado a evitar que Keiko recupere su libertad" e hizo un llamado a los magistrados del Tribunal Constitucional "a que no se dejen presionar por este tipo de maniobras".

En la entrevista con Ampliación de Noticias, la abogada de la excandidata presidencial recordó que días atrás fue notificada de que Jorge Yoshiyama fue citado a declarar el 4 de noviembre; sin embargo, señaló que en la carpeta fiscal se consigna que esta diligencia fue reprogramada por la carga laboral de la Fiscalía.

"Para la defensa de todos los procesados Yoshiyama, según documentación oficial de la Fiscalía, no había declarado, pero grande fue nuestra sorpresa que ayer aparece en un medio un texto íntegro de su declaración. ¿qué pasó?, ¿declaró o no declaró? La República dice que declaró, pero en la Fiscalía un documento oficial dice lo contrario", cuestionó.

Asimismo, mencionó que recién ayer, jueves, la Fiscalía los notificó de manera oficial sobre una disposición fiscal en la que se informa que se recogió la declaración del sobrino de Jorge Yoshiyama pero que esta se encuentra "en condición de secreto". Para la abogada, esto representa "una burla" debido a que el testimonio ya había sido divulgado.

"Es solamente su dicho, qué prueba presenta él para corroborar su mero dicho. Si es que fuera verdad tiene el deber, como corresponde, y la obligación de probar. Yo no puedo ir muy ligeramente a la Fiscalía a decir un montón de cosas si no tiene la obligación de corroborarlo cuando está dañando la imagen de una persona", opinó.

