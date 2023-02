Ernesto Blume, presidente del Tribunal Constitucional | Fuente: RPP Noticias

El presidente del Tribunal Constitucional, Ernesto Blume, negó que este organismo se sienta presionado para revisar la acción de hábeas corpus que presentó la hermana de Keiko Fujimori a fin de dejar sin efecto el mandato de prisión preventiva de 36 meses que se le impuso a la lideresa de Fuerza Popular por el caso Odebrecht.

"Para mí no. Nosotros hemos demostrado autonomía e independencia y, en lo particular, en el caso de todos los magistrados, no cedemos a presiones ni nos afecta. Actuamos en el marco de la Constitución y de la ley, de acuerdo con nuestra conciencia. Somos autónomos e independientes", señaló en entrevista con RPP Noticias.

En diálogo con Edición Mañana, el magistrado negó tener alguna filiación política pese a los cuestionamientos de algunos sectores que lo vinculan con Fuerza Popular. En ese sentido, recordó que su elección en el Tribunal Constitucional fue "con el apoyo de todas las bancadas".

"El país puede tener la absoluta seguridad de que este Tribunal no va a dejarse presionar de ninguna manera, así vengan las presiones de donde vengan. Ya tenemos oficio en eso, hemos sido golpeados varias veces", insistió.

En otro momento, Blume explicó que la ley establece 20 días hábiles desde su admisión para resolver el hábeas corpus presentado a favor de la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, actualmente presa. Sin embargo, precisó que debido a la cantidad de casos que tienen, estos plazos no se pueden cumplir, solo en casos "muy excepcionales".

"Cuando son de significación, de interés público o de urgencia. Casos de reo en cárcel o de personas de la tercera edad le damos cierta preferencia, pero el problema está en que el Tribunal tiene en este momento una carga aproximada de unos 7800 expedientes", señaló.

Finalmente, estimó que, de admitirse la demanda, esta podría tardar un plazo de cuatro meses para poder ser resuelta. "Hay todo un proceso deliberativo que no necesariamente se realiza en un solo acto y a veces los casos demoran un poco porque tratamos de hacer nuestras resoluciones con cuidadoso estudio", indicó.

