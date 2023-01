Nuevas declaraciones de Jorge Yoshiyama Sasaki involucran a Keiko Fujimori. | Fuente: Andina

Jorge Yoshiyama Sasaki, sobrino de Jaime Yoshiyama Tanaka, aseguró al Equipo Especial Lava Jato que varios empresarios del ‘Club de la Construcción’ financiaron con dinero en efectivo, y en secreto, la campaña electoral de Keiko Fujimori en el 2016.

Yoshiyama Sasaki hizo esta revelación ayer, martes, ante la fiscal Elvia del Carmen Caro, adjunta al despacho del fiscal José Domingo Pérez, informó el portal IDL-Reporteros.

Entre los empresarios que hicieron aportes a la campaña naranja está Jorge Peñaranda Castañeda, de Alpha Consult, quien es actualmente investigado por haber recibido sobornos de Odebrecht, refirió el citado portal periodístico.

En su confesión, Jorge Yoshiyama dijo que Keiko Fujimori le pidió convocar a empresarios a fin de que donen diez mil dólares cada uno para su campaña electoral.

“Keiko Fujimori Higuchi me pide si puedo reunir a empresarios del rubro de la construcción para que puedan hacer una donación nuevamente. Yo me contacto con el señor Federico Aramayo Málaga (amigo personal de Jorge Yoshiyama) y le pregunto si él puede reunir a algunos constructores de su rubro a lo que me responde que va a ver”, contó al Equipo Especial Lava Jato, según IDL-Reporteros.

“A las dos semanas, Federico Aramayo Málaga me indica que ha podido contactar con cuatro personas que sí están interesadas en conocer a Keiko Fujimori Higuchi y aportar a su campaña. Las cuatro personas fueron Ernesto Tejeda de la empresa Obrainsa, el señor Manrique cuyo nombre no recuerdo de la empresa Superconcreto, Fernando Castillo de la empresa ICCGSA, y el señor Peñaranda de la empresa Alpha Consult. Se hace una reunión en el domicilio de Federico Aramayo Málaga a la cual asiste Keiko Fujimori Higuchi; y les explica su plan de gobierno y sus objetivos políticos durante un almuerzo, luego ella se retira y yo me quedo un rato con los señores constructores”, relató.

De acuerdo con la versión de Yoshiyama, el empresario Jorge Peñaranda llevó en efectivo diez mil dólares al almuerzo en casa de Aramayo, “y me los entrega directamente”.

Yoshiyama agregó que, días después de la mentada reunión, “coordino con Fernando Castillo para ir a recoger el mismo monto una noche a su domicilio en Casuarinas, luego esa misma semana voy a las oficinas de Ernesto Tejeda en San Isidro y ahí me entrega un sobre de diez mil dólares, finalmente también voy a las oficinas de Superconcreto que estaban en Manuel Holguín, detrás del Centro Comercial Jockey Plaza y recojo diez mil dólares del señor Manrique. Todos estos dineros se los entrego a la señora Keiko Fujimori en su oficina de la calle Bucaré”.

El monto total recaudado por Jorge Yoshiyama fue de 40 mil dólares.

Más aportes

Yoshiyama Sasaki aseguró que los aportes no se limitaron a esos 40 mil dólares. Según su relato, otros empresarios hicieron pagos mensuales para la campaña presidencial de 2016, por la suma de 400 mil soles.

En su confesión, Yoshiyama contó que entre 2013 y fines de 2015, los empresarios le entregaron mil soles mensuales, en efectivo, a Jorge Yoshiyama, quien a su vez se los entregaba a Keiko Fujimori. Además, dijo que, en 2015, Keiko Fujimori “pidió que el monto a donar se subiera a mil dólares, como me parece que fueron los últimos seis meses del año”.

“Cuando recolectaba el dinero, a veces me entregan de un mes, de dos meses o de tres meses juntos, entonces la llamaba y le decía cuando nos podíamos juntar para entregarle el encargo, y ella me citaba a su domicilio o a su oficina, y ahí le hacía entrega directamente o a veces se lo entregaba a Adriana Tarazona”, sentenció.

Te sugerimos leer