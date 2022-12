Keiko Fujimori cumple 36 meses de prisión preventiva. | Fuente: Foto: Poder Judicial

Keiko Fujimori, lideresa de Fuerza Popular, agradeció las muestras de solidaridad por su cumpleaños número 44, el cual celebra mientras se encuentra internada en el Penal Anexo Mujeres de Chorrillos, en lo que calificó como "el momento más difícil de mi vida".

"Hoy quiero decirles a todos, que no he perdido la esperanza. Me habrán privado de mi libertad injustamente, con mentiras y sin reconocer que ni siquiera fui gobierno, pero jamás me privarán de mi derecho a creer que la justicia vencerá a la arbitrariedad", señaló.

En su carta, la excandidata presidencial señala que toma estos siete meses que lleva en prisión como un periodo de reflexión. Asimismo, envió un mensaje a quienes, como ella, "viven momentos duros y difíciles".

"Tomo este tiempo como un espacio que está sirviendo para entender muchas cosas y para valorar mucho más a la gente que amo. Tengo fe de que todo esto acabe, fe en que podré abrazar día a día a mis hijas, besar a mi esposo, decirles a mis padres cuánto los amo y compartir con ustedes lo que he comprendido", señaló.

Keiko recibe carta de su padre

El expresidente Alberto Fujimori envió un mensaje de ánimo a su hija Keiko por su cumpleaños número 44, el cual pasará en el penal anexo de Mujeres de Chorrillos, donde cumple una orden de prisión preventiva por la investigación a los aportes de su partido.

"Sé que el 25 será el cumpleaños más triste de tu vida y que nadie podrá borrar el dolor de estar separada injustamente de tu esposo y de tus hijas. Por eso te pido que no pierdas las esperanzas de que esto va a terminar y que pronto podrás volver a casa para abrazarlos más fuertes que nunca", señaló el expresidente.

En su carta, el expresidente reconoce sentir un "gran dolor" porque a su criterio la situación que enfrenta su hija fue generada con su ingreso a la política. No obstante, señala que pese ambos se encuentran presos actualmente, "jamás podrán quitarnos la satisfacción de ver un país pacificado y en marcha".

"Estoy seguro de que la historia será más justa y grata que nuestra realidad. Solo le pido a Dios que me dé la vida suficiente para verte libre como siempre has debido estar, al lado de tu familia y lista para iniciar una nueva vida después de esta terrible pesadilla. ¡Resiste hija!", finaliza el documento.

