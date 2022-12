Keiko Fujimori | Fuente: Andina

Keiko Fujimori consideró "absolutamente arbitrario, desproporcionando e injusto" que se revoque la comparecencia con restricciones impuesta en su contra y se pida su retorno a prisión preventiva por el caso de presuntos aportes ilícitos a sus campañas de 2011 y 2016.

En la audiencia judicial de este lunes, la lideresa de Fuerza Popular manifestó su "absoluta discrepancia" con la solicitud presentada por el fiscal del Equipo Especial Lava Jato, José Domingo Pérez Gómez, y dijo que se presentaba ante las autoridades judiciales por que respeta "al sistema de administración de justicia" con el que -aseguró- colabora desde hace 21 años.

Keiko Fujimori afirmó que cumple escrupulosamente las reglas de conducta impuestas como parte de la comparecencia con restricciones dictada en su contra.

"En cada uno de los requiisitos he venido cumpliendo escrupulosamente. cada vez que he salido de viaje he hecho un informe correspondiente de las actividades", afirmó.

Además, señaló que ha sido respetuosa con las medidas al extremo de preferir excusarse hacer referencia a su procesos judicial en las entrevistas a medios de comunicacion.

Comunicación con testigos

El fiscal José Dominfo Pérez sostuvo esta tarde que Keiko Fujimori infringió las reglas jurídicas impuestas mientras se le investiga al comunicarse con testigos vinculados al caso, como Miguel Torres y Lourdes Flores Nano, quienes en los últimos días aparecieron como asesores legales de la candidata presidencial.

Al respecto Keiko Fujimori, señaló que ni Miguel Torres, ni Lourdes Flores son testigos de presuntos aportes falsos, motivo de la investigación de la fiscalía. Además, reiteró que la aparición de Torres en sus recientes actividades es de conocimiento público.

