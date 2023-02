Varios miembros de la Comisión Permanente se pronunciaron sobre la prisión preventiva a Keiko Fujimori. | Fuente: RPP

Clemente Flores (Peruanos por el Kambio), miembro de la Comisión Permanente del Congreso, expresó su rechazo a la prisión preventiva dictada contra la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, medida que calificó como “un exceso”.

“Podría haberse dado, en todo caso, una detención domiciliaria, y la Fiscalía avanzar con la acusación. La señora ya está acá, ya se ha determinado alguna investigación que está en curso”, comentó.

“Debería ir a un tema domiciliario, como el expresidente Pedro Pablo Kuczynski. Desde mi punto de vista es un exceso, en ese sentido”, añadió el oficialista.

En tanto, desde el fujimorismo, Milagros Salazar y Miguel Torres expresaron su rechazo a la medida dictada por el juez Víctor Zúñiga.

“Una cosa es la prisión preventiva y otra cosa es ver en el proceso judicial si Keiko es culpable o no. No estamos diciendo si es culpable, eso se verá en el juicio. Lo que tenía que determinar el juez es si hay elementos objetivos, un video, un audio, donde ella haya obstruido, quiera escaparse”, comentó Salazar.

Torres, a su turno, acusó “discriminación” en el caso de Keiko Fujimori, ya que -en su opinión- durante la audiencia de prisión preventiva “hemos escuchado una gran cantidad de argumentos, de hipótesis, de probabilidades, pero ninguna prueba contundente”.

“Si tú te apellidas Fujimori, las leyes no se te aplican. Si tú te apellidas Fujimori, las sentencias de la Corte Suprema no se te aplican. Si tú te apellidas Fujimori, las sentencias del Tribunal Constitucional no se te aplican. Eso se llama discriminación”, se quejó.

