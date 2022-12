Keiko Fujimori realizó conferencia de prensa. | Fuente: RPP Noticias

La candidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, cuestionó que el fiscal José Domingo Pérez, del Equipo Especial Lava Jato, solicitara el cambio de la comparecencia restringida que tiene desde hace más de un año por una orden de prisión preventiva por incumplir con la restricción de comunicarse con el abogado y excongresista Miguel Torres, testigo en uno de los procesos por los que la Fiscalía ha llevado a juicio a Fujimori.

En conferencia de prensa junto con su abogada Giulliana Loza y el excongresista Miguel Torres, integrante del equipo de campaña de Fuerza Popular, la candidata presidencial calificó de "absurda" la razón por la que el representante del Ministerio Público solicita esta variación por la labor que realiza el exparlamentario fujimorista en la campaña, pese a que, aseguró, su participación data de hace varios meses en los que la ha acompañado a sus actividades.

"Es bastante clara nuestra sustentación y defensa. Queda evidenciado que el intento del doctor Pérez al hacer esta solicitud hoy, después de enseñar al señor Miki Torres como uno de los encargados de ver el proceso de nulidades (…) hay una clara intencionalidad de buscar separarme de Miki que tiene esta encargatura tan importante, de distraernos, de perturbar este proceso que son los conteos finales de esta elección tan importante", señaló.

"Este pedido no va a distraer nuestra atención en absoluto, de lo que debe buscar saber, finalmente, cuáles han sido los votos que se han realizado en la última elección. Es un cuarto pedido de prisión preventiva, como siempre he dado la cara y así consta mi historia a lo largo de tantas investigaciones. El fiscal Pérez sabe perfectamente donde vivo, así que yo voy a seguir con mis responsabilidades sin distraerme de este pedido absurdo y arbitrario", agregó.

Por su parte, la abogada Giulliana Loza recordó que, a petición de la defensa de Keiko Fujimori, la Sala Penal Nacional precisó que el motivo del impedimento de la candidata presidencial de comunicarse con testigos, entre ellos sus familiares, era evitar la comunicación "con aquellas personas que eran considerados supuestos aportantes simulados". Agregó que si bien Miguel Torres es testigo en este caso, "no es uno que tenga relación con el hecho investigado a los supuestos aportantes simulados y el fiscal lo sabe".

"Por tanto, la señora Fujimori no ha incumplido ninguna regla de conducta. Las actividades que viene desarrollando últimamente son de caracter político, pero no solamente ello, sino que el fiscal también sabe que esta petición debiera ser declarado improcedente porque se requiere previamente para una revocatoria de prisión preventiva que el juzgado hubiera exhortado que la señora Fujimori cumpla las reglas de conducta y no ha existido esa exhortación, por tanto esperamos que el juez penal declare improcedente esta petición", explicó.

Fiscal Pérez pide prisión preventiva

El fiscal del Equipo Especial Lava Jato, José Domingo Pérez, solicitó al Poder Judicial revocar la medida de comparecencia con restricciones para Keiko Fujimori por el caso de presuntos aportes ilegales a sus campaña en 2011 y 2016 y que "se dicte nuevamente" prisión preventiva" contra la candidata a la presidencia de Fuerza Popular.

El fiscal sustenta su pedido en el supuesto "incumplimiento de la regla de conducta que obliga a no comunicarse con los testigos del proceso".

En el documento presentado ante el Cuarto Juzgado de investigación preparatoria especializado en crimen organizado, José Domingo Pérez señala que Keiko Fujimori incumple la restricción "de no comunicarse con los testigos; pues, se ha advertido como hecho público y notorio que se comunica con el testigo Miguel Torres Morales”.

En la víspera, la candidata a la presidencia de Fuerza Popular apareció junto a Miguel Torres en una conferencia de prensa en la que anunció que su partido iniciará acciones de nulidad contra 802 actas electorales, tras denunciar un "fraude en mesa" en las elecciones del último domingo.

Fujimori es investigada por el presunto delito de lavado de activos y fue excarcelada en 2020 tras cumpir varios meses de prisión preventiva. En el pedido fiscal, Pérez indica que Miguel Torres es testigo en la acusación fiscal y que dicha información es conocidad por la defensa de Keiko Fujimori.

Newsletter Todo sobre el coronavirus

La COVID-19 ha puesto en alerta a todos. Suscríbete a nuestro newsletter Todo sobre el coronavirus, donde encontrarás los datos diarios más relevantes del país y del mundo sobre el avance del virus y la lucha contra su propagación.

NUESTROS PODCASTS:

- ‘Espacio Vital’: ¿La variante británica de la COVID-19 es más letal? El Dr. Elmer Huerta responde:

Te sugerimos leer