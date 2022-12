Sala evalúa el impedimento de salida del país para el esposo de Keiko Fujimori. | Fuente: Foto: Poder Judicial / Video: RPP Noticias

La abogada Giulliana Loza, defensora legal de Mark Vito Villanella, calificó de "absurdo" que para la Fiscalía sustente en su pedido de impedimento de salida del país para el esposo de Keiko Fujimori que existe un peligro de fuga por su doble nacionalidad, sus viajes al extranjero y su actividad laboral en el país.

"Es absurdo que se pretenda decir que Mark tiene riesgo de fuga cuando lo que se está analizando es una trayectoria de viajes pasada, pero lo más riesgoso es que se analizan las salidas, pero no las entradas. Él tiene arraigo familiar, arraigo laboral en Perú y es imposible que él se fugue si tiene sus dos menores hijas estudiando acá y si tiene a su esposa privada de su libertad", señaló en diálogo con RPP Noticias.

"Ninguno (planes de salir del país). Él está más abocado hoy en día a su familia. Él hoy en día es el sostén de sus dos menores hijas, así que no existe esto del riesgo (de fuga), es absurdo, y que la Fiscalía esté sustentando que como otros procesados de otros casos se han escapado, Mark puede escapar", cuestionó.

Loza reconoció que, si bien Vito Villanella cuenta con doble nacionalidad y tiene a sus padres con problemas de salud en Estados Unidos, tiene en Perú a sus hijas y a su esposa, actualmente presa. Asimismo, resaltó que desde abril del año pasado no sale del país y que los 70 viajes que realizó al extranjero ocurrieron a lo largo de 15 años.

"Desde noviembre que enfrentamos este requerimiento no ha salido del país. De hecho, no sale del país desde abril del año pasado, hace más de un año que él no sale. Entonces no encontramos sustento de por qué pretende insistir con este pedido", reiteró.

La abogada lamentó que la Fiscalía -según dijo- haya reconocido que el único motivo por el cual Mark es investigad es por ser esposo de Keiko Fujimori. "Aquí no hay elemento de convicción sólido que sustente una imputación por lavado de activos. Él ha sustentado todo su patrimonio", dijo.

