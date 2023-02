Keiko Fujimori rompió su silencio a pocos días de que el juez emita un fallo. | Fuente: Facebook / Keiko Fujimori

La lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, acusó al fiscal José Domingo Pérez, del Equipo Especial Lava Jato, de haber tomado su caso como “una obsesión personal”, en referencia al segundo pedido de prisión preventiva, que el juez Víctor Zúñiga definirá el próximo martes 28 de enero.

En un pronunciamiento a través de Facebook, la excandidata presidencial dijo que un pedido de prisión preventiva “no es un juicio adelantado” y que solo debe tomarse esta medida si es que el investigado o investigada pone en riesgo el desarrollo del proceso, algo que -para ella- no se presenta en su caso.

“La libertad es la regla, la prisión preventiva es la excepción. Y no lo digo yo, es un principio fundamental del debido proceso. Y esto ha sido confirmado hace muy poco en un pleno casatorio del Poder Judicial y también a través de la sentencia del Tribunal Constitucional que me devolvió la libertad”, sostuvo.

“Esto que es tan simple no lo es para un fiscal que ha tomado mi caso como una obsesión personal, y ha llegado al extremo de involucrar y atacar a miembros del Tribunal Constitucional, porque no le dieron la razón”, añadió.

Fujimori Higuchi aseguró que en su caso “no existe peligro de fuga” ni “obstrucción a la justicia”, porque -adujo- “no he realizado ningún acto que ponga en riesgo el proceso ni le he pedio a nadie que lo haga”.

“Ningún aportante me ha señalado en lo absoluto. Hay un investigado que a cambio de no ir a prisión ha pretendido señalarme”, señaló, en referencia a los testimonios de Jorge Yoshiyama, sobrino del exjefe de campaña del fujimorismo.

“Esto se resume a una pregunta concreta: ¿el Ministerio Público ha presentado un elemento nuevo en mi contra? (...) ¿Hay algún elemento nuevo que haya probado que voy a fugar o que mi libertad pone en peligro este proceso de investigación?”, refirió.

Finalmente, la lideresa naranja explicó su ausencia en las últimas audiencias. Según su versión, decidió no acudir “para no caer en el juego mediático de provocaciones o de maltratos de parte del fiscal”.

“No termino de entender por qué esta fijación del Ministerio Pública en mi contra. En mi caso, piden dos veces la prisión preventiva, para mí, que no he sido Gobierno. Sin embargo, no pierdo la fe que a pesar de todo lo vivido la justicia prevalecerá”, sentenció.

El juez Víctor Zúñiga emitirá este martes 28 de enero su fallo sobre el pedido de 18 meses y dos días de prisión preventiva solicitado por el Ministerio Público.

