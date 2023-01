Marco Tulio Falconí | Fuente: RPP

El electo miembro de la Junta Nacional de Justicia, Marco Falconí Picardo, calificó este domingo como un "tema técnico" el origen de los cuestionamientos a su elección y aseguró que tras el último comunicado de la Comisión Especial el caso "está resuelto".

En entrevista con el programa Ampliación de Noticias de Domingo, el excongresista explicó que cuando estuvo en el Colegio Militar Francisco Bolognesi de Arequipa el Decreto Ley 20788 establecía que los que terminaban sus estudios en esa institución eran considerados licenciados y miembros del servicio activo de las Fuerzas Armadas. Aclaró que luego la Ley N° 29248 cambió esta situación, pero como no es retroactiva no debería afectar la condición que adquirió en los años 1973, 1974 y 1975.

"Este es un tema técnico, lamentablemente muchas personas opinan y no saben y no conocen este régimen especial", indicó Marco Falconí. Un informe periodístico señaló que no le correspondería la bonificación del 10% de puntos que determinó su elección como miembro titular de la Junta Nacional de Justicia.

La bonificación era dada a las personas que figuraban en el grupo de personas que cumplió “otras modalidades del servicio militar no acuartelado”.

Marco Falconí sostuvo que el comunicado de la Comisión Especial ratifica su elección "aplicando la ley con absoluta justicia". El excongresista también indicó que respeta pero no comparte las expresiones de la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, que cuestiona su nombramiento.

"¿Quién va a saber más? ¿los que estudiamos en el Colegio Militar y fuimos formados en el colegio durante tres años o de repente una persona que opina desde afuera y que no ha prestado servicio militar? Evidentemente este es un tema que la comisión ha resuelto correctamente y para mí este tema está resuelto", dijo.

Conversación con Hinostroza

Marco Falconí aseguró que habló telefónicamente "cuatro o cinco veces" con el exjuez supremo, César Hinostroza, en el año 2017 para una presentación de un libro sobre el secreto bancario.

"No he sido notificado ni conozco el reporte fiscal de las llamadas, dice que ha habido 18 llamadas con César Hinostroza (...) solamente hablé con él en el 2017, yo he hablado con él cuatro o cinco veces", señaló.

El exparlamentario relató que para la presentación sobre la parte penal del libro contactó con el entonces decano del Colegio de Abogados de Lima, Pedro Ángulo. Sin embargo, este último le indicó que se ausentaría y le recomendó hablar con otro especialista en el tema: César Hinostroza.

"Habla con el doctor César Hinostroza y él dice que puede hacer la presentación del libro. Yo hablo con él cuatro o cinco veces, pero el día de la presentación del libro, él llegó tarde, 30 o 40 minutos. Lo llamo y le digo 'doctor le estamos esperando' y él me dice en 10 minutos llego el tráfico esta complicado", contó.

Marco Falconí manifestó haber conversado anteriormente con César Hinostroza y no recuerda entablar un diálogo con el exjuez supremo en el año 2015.

