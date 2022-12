'Para encontrar evidencias se tiene que hacer diligencias preliminares, porque ese es el marco que la ley establece', dijo Rafael Vela. | Fuente: RPP

El coordinador del Equipo Especial Lava Jato, Rafael Vela, se pronunció sobre la decisión del fiscal José Domingo Pérez de iniciar diligencias preliminares contra Julio Guzmán por presuntamente haber recibido 400 000 de la constructora Odebrecht para la campaña electoral de 2016.

En una entrevista con el programa Nada está dicho de RPP, señaló que las medidas que se han dispuesto, entre ellas recibir la declaración del exdirectivo de empresa brasileña en Perú, Jorge Barata, son precisamente para desentrañar si la denuncia presentada por el ciudadano Carlos Huerta Escate "tiene justificación o no".

El líder del Partido Morado pidió hoy celeridad a los fiscales del Ministerio Público en las indagaciones que realizarán, al considerar que la acusación, que tachó de "increíblemente absurda", "enturbia el contexto electoral". Al respecto, Rafael Vela dejó en claro que el Equipo Especial Lava Jato "siempre actúa en un plano profesional y técnico".

"Tomamos con absoluta seriedad cualquier procedimiento que iniciamos. Los ciudadanos en general están sometidos a las instituciones que forman parte del sistema de administración de justicia", remarcó.

Además, detalló que la denuncia presentada llegó a la mano de José Domingo Pérez en marzo pasado tras ser recibida por las fiscalías supremas. "Nosotros no podemos abdicar de nuestra función de investigar mínimamente", sostuvo.

Rafael Vela dijo que los fiscales son autónomos y que las diligencias preliminares que ordenan de acuerdo a ley "no van en orden de ningún otro calculo, sino de la aparición de denuncias, que no se nos pueden imputar en el sentido de temporalidad”. "Nosotros no intervenimos en política. Sin embargo, cuando nos trasladan una denuncia, nuestra obligación es darle el trámite correspondiente", expresó.

"Tenemos que ocuparnos de ella (en referencia a la denuncia recibida) y tratar de que, dentro de la aplicación de la ley, seamos los escrupulosos que somos siempre en todos los casos", agregó.

