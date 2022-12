Fiscal Rocío Sánchez responde sobre chat con asesor de Julio Guzmán: “No pretendí favorecerlo con una investigación”

En ningún momento ha intentado facilitarle información de una investigación que no se sabía al abogado de Julio Guzmán, según la fiscal Rocío Sánchez. | Fuente: RPP Noticias

Tras la filtración de un chat, la fiscal provincial provisional del Equipo Especial Lava Jato, Rocío Sánchez, negó favorecer en la investigación que se le sigue a Julio Guzmán, tras conversar con el abogado y asesor del Partido Morado, Carlo Magno Salcedo, vía WhatsApp. “Es falso que mi persona habría pretendido facilitarle al excandidato del Partido Morado favorecerlo con una investigación”, sostuvo en una entrevista con la Rotativa del aire de RPP Noticias. Indicó además, que la comunicación con el abogado forma parte de un trabajo previo.

Sánchez sostuvo que detrás de estos escándalos están personas que pretenden apartarla del caso y desestabilizar la investigación por el caso ‘Los Cuellos Blancos del Puerto’, el cual sigue. “Estamos advirtiendo que integrantes de esta organización han desplegado sus tentáculos en el sistema electoral. Hay grupos políticos o económicos interesados en que esta investigación no prospere más”, dijo.

Descargo de Rocío Sánchez

La fiscal indicó que convoca al abogado Carlo Magno Salcedo a su despacho para corroborar información que había brindado un colaborador eficaz en el caso 'Los Cuellos Blancos del Puerto' en el 2019. Este último habría brindado información sobre presuntos actos de corrupción en el sistema electoral. Tras esto, la fiscal sostiene que lo que busca es “dar un giro a la investigación y ampliarla”. Según el colaborador eficaz hubo un soborno en el Jurado Nacional de Elecciones para sacar de carrera a Julio Guzmán en las elecciones de 2016. De esta forma la fiscal convoca al abogado Salcedo sobre este caso y este es quien le facilita una entrevista con el líder del Partido Morado.

“El señor Julio Guzmán precisa que no es testigo directo, sino que hay otra persona que trabajaba en su equipo político el que directamente recibió la presunta información de un cobro de un soborno”, dijo en RPP.

En el chat, Salcedo le consultó a la fiscal Sánchez sobre una llamada que recibió Guzmán de la Fiscalía para enviarle un documento. El asesor de la bancada del Partido Morado quería saber si este documento tenía relación con una coordinación previa que había tenido con la fiscal.

“Se quedó con el compromiso de que ellos debían remitirme documentación sustentatoria. Yo entendí cuando me hace la consulta, que preguntaba en ese contexto. Cuando le digo: ‘¿No será esa carpeta?’, me refiero a la propia declaración del señor Guzmán que me dice que en 2016 se hizo una denuncia pero que él no proporcionaba información y se archiva”, afirmó.

Rocío Sánchez indica que lo primero que pensó es que posiblemente “esa carpeta archivada se haya vuelto a reabrir, para decir que se ha filtrado de que (Julio Guzmán) ya presentó una declaración en mi despacho”. Por eso dijo que se ofrecía a investiga antes de que “le hagan un show mediático” al líder del Partido Morado.

