El excandidato presidencial y líder del Partido Morado, Julio Guzmán, calificó de "increíblemente absurda" la acusación de, presuntamente, haber recibido US$ 400 000 de la constructora Odebrecht para la campaña presidencial del 2016 y por la cual el fiscal del Equipo Especial Lava Jato José Domingo Pérez le abrió una diligencia preliminar en su contra por el presunto delito de lavado de activos.

"Se trata de un trámite que el Ministerio Público tiene que hacer porque es una denuncia de un tercero. Es un ciudadano, Carlos Huertas, que tiene el hobby de denunciar a todo el mundo: ha denunciado al presidente de la República, a la ministra de Economía, al de Educación. La denuncia es increíblemente absurda, me están acusando de recibir plata de Odebrecht sobre la base de una entrevista que un excongresista dio en una radio local", señaló.

"Es decir, un ciudadano que ve una entrevista en una radio, esa es la prueba y hace una denuncia en el Ministerio Público. Es realmente impresionante que este tipo de cosas puedan ocurrir en donde no hay ninguna evidencia, ninguna prueba, y se calumnia y se mancha la honra de las personas. Eso es lo que realmente me sorprende", agregó.

En diálogo exclusivo con RPP Noticias, el líder del Partido Morado y excandidato presidencial defendió el trabajo del Equipo Especial Lava Jato; sin embargo, pidió "tener cuidado en estos casos extremos". De igual modo, pidió celeridad a los fiscales del Ministerio Público "porque esto enturbia el contexto electoral".

"Lo que pido es que los fiscales aclaren esto (…) Estamos a puertas de que ya se decidan todos los temas de democracia interna, de que se decidan quiénes van a ser los candidatos, de que el Jurado Nacional de Elecciones ponga el cronograma electoral y pasan estas cosas, la verdad es que es preocupante", señaló.

Asimismo, Guzmán aseguró que "es materialmente imposible que yo haya recibido plata de Odebrecht". Según recordó, la constructora brasilera financió campañas electorales hasta el 2011. Además, dijo que cuando Marcelo Odebrecht y Jorge Barata, exfuncionarios de la empresa, se encontraban presos, "yo no era conocido".

"Además está el hecho de que a mí me excluyeron la corrupción por una campaña muy austera, ¿y resulta que también la corrupción me ayudó? Eso no tiene ningún asidero. Esto comenzó hace dos años con un meme y sobre la base de eso el señor Carlos Huertas ha hecho una denuncia basada en una entrevista en una radio. Eso es increíble", insistió.

La denuncia contra Julio Guzmán

El fiscal del Equipo Especial Lava Jato, José Domingo Pérez, abrió una diligencia preliminar contra Julio Guzmán, líder del Partido Morado, por el presunto delito de lavado de activos al ser acusado de recibir US$ 400 000 de la constructora Odebrecht para la campaña presidencial del 2016.

Según la medida fiscal, Pérez Gómez dispuso la indagación por un plazo de ocho meses al ser un caso complejo. Además, solicita la declaración del exrepresentante de Odebrecht en Perú, Jorge Barata, a través del procedimiento de Cooperación de Cooperación Judicial Internacional con la República Federativa de Brasil.

El fiscal del Equipo Especial Lava Jato también dispone recibir la declaración del economista Julio Guzmán. De igual modo, requerirán a la Superintendencia Nacional de Registros Públicos (SUNARP) para que informe si el denunciado aparece como propietario de bienes muebles o inmuebles.

"Las diligencias preliminares tienen como finalidad inmediata realizar los actos urgentes o inaplazables destinados a determinar si han tenido lugar los hechos objeto de conocimiento y su delictuosidad, así como asegurar los elementos materiales de su comisión, individualizar a las personas involucradas en su comisión, incluyendo a los agraviados y, dentro de los límites de la ley, asegurarlas debidamente", se lee en la disposición fiscal.

