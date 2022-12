Julio Guzmán | Chat muestra coordinación entre fiscal Rocío Sánchez y asesor de bancada del Partido Morado

De acuerdo con el dominical Panorama la conversación entre Salcedo y Sánchez se dio el 17 de agosto. | Fuente: RPP Noticias / Facebook: Carlo Magno Salcedo Cuadros

La fiscal Rocío Sánchez coordinó con el asesor de la bancada del Partido Morado, Carlo Magno Salcedo, respecto de la investigación preliminar que inició el Equipo Especial del caso Lava Jato contra el líder de esa agrupación política, Julio Guzmán, por presuntamente haber recibido dinero de Odebrecht.

Así lo muestra una conversación de WhatsApp entre la representante del Ministerio Público y el integrante del Partido Morado, que fue difundida por el dominical Panorama. Esta coordinación se dio el 17 de agosto, el mismo día en que el Equipo Especial inició la investigación contra Guzmán.

En el chat, Salcedo le consultó a la fiscal Sánchez sobre una llamada que recibió Guzmán de la Fiscalía para enviarle un documento. El asesor de la bancada del Partido Morado quería saber si este documento tenía relación con una coordinación previa que había tenido con la fiscal Sánchez.

La fiscal, que integra el Equipo Especial para el caso ‘Los cuellos blancos del puerto’, respondió que no tenía nada que ver y se ofreció a ver de qué caso se trataba en el sistema del Ministerio Público, antes de que “le hagan un show mediático” a Guzmán, según mostró el dominical.

A continuación Salcedo le escribe que se trata de la carpeta “Nueve mil dos mil veinte” y mencionó que quien hizo la llamada a Guzmán fue la fiscal adjunta Lily Romualdo. Al recibir esta información, la fiscal Sánchez respondió que se encargaría de buscar.

Reacción de fiscales

En declaraciones al dominical, el integrante del Equipo Especial del caso Lava Jato, José Domingo Pérez Gómez, confirmó que Lily Romualdo es fiscal adjunta provincial y que estuvo encargada de la investigación preliminar que inició este grupo contra Julio Guzmán.

Al respecto, la titular del grupo de fiscales que investiga el caso ‘Los cuellos blancos del Puerto', Sandra Castro, confirmó al dominical que el texto mostraba coordinaciones y un favor solicitado por parte del colaborador de Julio Guzmán.

Además, dijo que le apenaba que la fiscal Sánchez expresara preocupación porque no le armen un show mediático al líder del Partido Morado.

“Acá hablan de coordinaciones, yo de manera personal no diría esto. Acá estoy viendo un favor de este asesor de Julio Guzmán o colaborador (…) No me preocuparía yo porque le hagan un show mediático, mucho menos a una persona de un partido político como Julio Guzmán y verdaderamente me apena bastante”, manifestó la fiscal.

Te sugerimos leer