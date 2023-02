Esta es la conversación entre el juez Hugo Nuñez y César Hinostroza

Hugo Núñez (HN): Presidente ¿Doctor César?César Hinostroza (CH): SíHN: Doctor César, le habla Hugo. Hugo Núñez. CH: Huguito qué tal, qué novedades… HN: Doctor, este, el Dr. Duberlí nos ha invitado pues, al aniversario del Sistema Anticorrupción. 11:45 dice. Como para ir, ¿no?CH: Eso va a demorar hasta la una… Sí, eso va a demorar hasta la una hermano. ¿A qué hora votaciones?HN: Ah, no, no, no… Lo que usted diga. Por eso yo, yo lo llamo por eso, pues.CH: No, hay que votar porque si no se va a acumular ahí un montón de expedientes. HN: Ya, ya doctor, sí, sí, once y media usted ha dicho, ya ahí estoy once y media, doc, no hay problema. CH: Gracias.HN: Ya doctor César, gracias.