Keiko Fujimori cree que el fiscal José Domingo Pérez oculta documentación reservada a su defensa legal y en simultáneo filtra información a los medios.

La lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, arremetió este lunes contra el fiscal José Domingo Pérez, integrante del equipo especial Lava Jato, en el marco de las investigaciones de los aportes de empresarios a su campaña presidencial del 2011.

A través de una publicación en redes sociales, la esposa de Mark Vito Villanella lamentó que la actitud del fiscal José Domingo Pérez ha estado marcada por una "violación sistemática" del debido proceso.

"Mientras ocultaba documentación reservada a mi defensa, la filtraba en simultáneo a los medios cada vez que se iba a decidir algo importante. Es por este motivo que voy a ejercer el derecho a guardar silencio que le asiste a todo procesado", aclaró.

En ese sentido, Keiko Fujimori señaló que no existen las "garantías mínimas de respeto" al debido proceso. Para ella, no es casualidad la programación de su declaración en la "semana decisiva" que el Tribunal Constitucional debate un hábeas corpus que podría liberarla de prisión.

La excandidata presidencial afirmó que durante más de 19 años ha colaborado con la justicia, y que en las investigaciones por aportes a su campaña presidencial del 2011 lleva ya cuatro años asistiendo a declarar las veces que ha sido requerida.

Keiko Fujimori recordó que en una esas citaciones fiscales se la detuvo dentro de las instalaciones del Ministerio Público y en otra ocasión se allanaron los locales de Fuerza Popular.

"He entregado la documentación que se me ha requerido y participado en las diligencias que el fiscal a cargo ha programado. Asistí a cada una de las sesiones programadas. He cumplido con mi responsabilidad y seguiré colaborando con la justicia", manifestó.

