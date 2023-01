Fiscal Pérez investiga los aportes de Fuerza Popular. | Fuente: Foto: Andina

El fiscal José Domingo Pérez, a cargo de la investigación a Keiko Fujimori, rechazó las recientes declaraciones de la lideresa de Fuerza Popular en la que calificó como una "perversidad" que se convoque a una audiencia para el 26 de diciembre en la que se evaluará el pedido de prisión preventiva en su contra hecha por el Ministerio Público.

"Ese término 'perversidad' que lo ha usado la investigada, y que también se ha escuchado alegarlo a través de su abogada, debemos rechazarlo. Es lamentable porque se está cuestionando la decisión del Poder Judicial de haber señalado la audiencia un día después de Navidad. La Fiscalía no tiene ningún tipo de injerencia respecto a la fecha ", dijo.

En declaraciones a Canal N en los exteriores de la Base Naval tras el frustrado interrogatorio a Vladimiro Montesinos por problemas de salud del exasesor presidencial, el fiscal precisó que la elección de esta fecha es consecuencia de la decisión del Tribunal Constitucional de declarar la nulidad de las resoluciones judiciales, mas no del pedido de prisión preventiva.

Pérez Gómez también negó que no se hayan presentado acusaciones, tal como han señalado abogados a los que acusó de "defender los intereses de la corrupción" y recordó que el Equipo Especial ha presentado acusaciones en el caso Ecoteva, que involucra a Alejandro Toledo, así como contra el expresidente Ollanta Humala, entre otros.

"El Equipo Especial sí tiene acusaciones. Sin embargo, es una situación que corresponde al Poder Judicial y entendemos que no pueda llevar de manera célere las audiencias para el control de estas acusaciones y pasar a juicio oral inmediatamente por la sobrecarga que tienen los jueces que ven los casos del Equipo Especial", precisó.

En otro momento, Pérez volvió a advertir un intento del fiscal Tomás Gálvez de removerlo del Equipo Especial Lava Jato y señaló que este tipo de situaciones "son constantes". Al respecto, señaló que estas presiones no provienen exclusivamente de Gálvez, sino de "todos los magistrados que han sido sindicados en la organización Los Cuellos Blancos".

"Ellos tienen un interés de que no se investigue los crímenes de la corrupción, de que la impunidad siga. En ese sentido, no debemos sorprendernos si mañana me suspenden en el cargo y no se pueda continuar con las investigaciones. Lamentablemente no hay posibilidad de que a estas personas se les pueda haber suspendido porque el Congreso no lo quiso", dijo.