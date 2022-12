Jorge del Castillo es investigado por la Fiscalía de la Nación. | Fuente: Congreso

La fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, inició una investigación preliminar contra el excongresista aprista Jorge del Castilo, por el presunto delito de peculado en agravio del Estado.

Ello luego de que un informe del dominical Panorama le atribuyera haber mentido al autorizar un pago irregular, en enero de este año, en favor de su entonces asesora Dianne Monge Berrocal, a pesar de que ella ya radicaba en España.

La titular del Ministerio Público dispuso recoger en los próximos días las declaraciones de Monge Berrocal, del jefe del Área de Administración del Congreso de la República y del propio Del Castillo, entre otras diligencias que resulten necesarias para el esclarecimiento del caso.

El caso Del castillo

Dianne Monge reveló en Panorama que el político realizó varios esfuerzos para evitar que se realice una investigación en su contra que podría haber terminado en su desafuero. Esto luego de que, en marzo de este año, el mismo programa revelara que Monge cobraba por su trabajo desde España, en donde se encontraba realizando una maestría.

“Me ha pedido la Fiscalía un informe escrito. Por eso yo te digo que hay que hacer las cosas bien, ¿no? Y no habrá ningún problema, se atenúa todo. Si no se va a crear un lío grave por gusto. (…) Yo lo voy a arreglar, ya empiezas a perder el control”, se le escucha decir a Del Castillo en varios audios que han sido entregados por Dianne Morge, quien asegura que siempre fue leal a él, pero prefirió “la lealtad hacia uno mismo”.

“Me denuncian a mí penalmente y me sacan del Congreso y se acabó la historia. ¿Eso es lo que quieres?, ¿así quieres que acabe? Creo que no me merezco terminar mi vida de esta manera. (…) Elice dice que no procede ese tipo de autorizaciones, entonces yo habría cometido un delito”, se le escucha decir en otro de los audios.

Te sugerimos leer