Yehude Simon, exgobernador regional de Lambayeque. | Fuente: Foto: Congreso

El expresidente del Consejo de Ministros Yehude Simon rechazó tener alguna relación con la empresa Odebrecht luego de que el exjefe de la constructora brasilera en Perú revelara que el codinome 'Sipán' utilizado para la entrega de coimas podría hacer referencia a él o al excongresista Javier Velásquez Quesquén.

"Que Barata diga a quién le dio, quién pidió. Qué señores fiscales investiguen. Reitero, nada que ver con cualquier oficina y menos con Odebrecht. Si fui o no a una inauguración no lo recuerdo y, finalmente, no tendría nada de malo. Era la empresa que hacía Olmos", señaló al ser cuestionado sobre su participación en una celebración de la constructora durante el segundo gobierno de Alan García.

Esta mañana, el exdirectivo de Odebrecht en Perú Jorge Barata reveló a los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez los nombres detrás de algunos de los 'codinomes' vinculados al caso Lava Jato. Entre estos, reveló que el codinome 'Sipán' podría hacer referencia al expresidente del Consejo de Ministros o al excongresista Javier Velásquez Quesqués, aunque confirmó que hizo pagos para ambas campañas, según información revelada por IDL-Reporteros.

Durante el interrogatorio, llevado a cabo en Curitiba, indicó los nombres de algunos políticos peruanos vinculados con el caso de corrupción más grande de Latinoamérica. Según IDL-Reporteros, Jorge Barata dijo que el 'codinome' Oriente corresponde al expresidente Alejandro Toledo. Este fue puesto debido a la cercana relación que el exmandatario peruano mantuvo con el empresario Josef Maiman.

Los pagos a congresistas realizados en el rubro Campaña Legislativa fueron ratificados. Según IDL-Reporteros, el exrepresentante de Odebrecht indicó los nombres de Hildebrando Tapia, Juan Carlos Eguren, entre otros, quienes ya habían sido revelados por Raymundo Trindade Serra. En tanto, Barata declaró que Pastor Alemán podría referirse a Aurelio Pastor, pero esto debe ser confirmado por Raymundo Serra o Eleuberto Martorelli.

El exrepresentante de Odebrecht en Perú aseguró que este último podría identificar a aquellas personas con los 'codinomes' de Curriculum Vitae, Italiano y Meu Deus. Martorelli llegará este jueves a Curitiba para a declarar ante los fiscales del Equipo Especial Lava Jato, informó IDL-Reporteros.

