Keiko Fujimori ha declarado en más de una oportunidad que nunca recibió dinero de Odebrecht. | Fuente: Andina

Desde las 7 a.m de este jueves, el ex superintendente de Odebrecht en el Perú, Jorge Barata, fue interrogado en Brasil por el fiscal José Domingo Pérez del equipo especial Lava Jato, con respecto a la investigación que enfrenta la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori.

De acuerdo a lo reportado por IDL- Reporteros, Barata se reafirmó en sus declaraciones vertidas en marzo del 2018, cuando aseguró que la constructora entregó US$1 millón a la campaña presidencial del 2011 de Fujimori con Fuerza 2011. Esto en relación a la anotación “aumentar Keiko para 500 e eu fazer visita”. Habrían sido dos pagos de US$500 mil recibidos por Jaime Yoshiyama y Augusto Bedoya Cámere, exdirigentes de Fuerza Popular.

Barata describió la casa en San Isidro, ubicada en Octavio Espinosa 220, en donde le entregó directamente a Bedoya y Yoshiyama el dinero que fue llevado en maletas y en billetes de US$100.

Asimiso, Barata reafirmó que el aporte a la Confiep, de US$200 mil, fue para favorecer a la candidatura de la lideresa naranja. Más alla del nombre de la campaña de medios, se buscaba evitar que el nacionalismo (Ollanta Humala) pudiera ganar.

En lo que será una larga jornada, Barata también deberá revelar las identidades de los codinomes que aun no se conocen. Recién a las 10:00 a.m, el exejecutivo de la firma brasileña declarará ante el fiscal Hamilton Montoro, adjunto del despacho de Germán Juárez, sobre el caso de la carretera San José de Sisa. Uno de los investigados es el exprimer ministro César Villanueva, contra quien dictaron 18 meses de prisión preventiva este último miércoles.

SOBRE EL CLUB DE LA CONSTRUCCIÓN

El pasado martes 10 de diciembre, el testigo Jorge Yoshiyama realizó una serie de revelaciones ante la fiscal Elvia Carmen Caro, adjunta al despacho del fiscal José Domingo Pérez. Según un informe de IDL- Reporteros Yoshiyama contó que varios empresarios del Club de la Construcción hicieron aportes en secreto y en efectivo a la campaña de Keiko Fujimori del 2016.

En su tesimonio, Yoshiyama reveló que, a fines del 2015, cuando visitó a la lideresa naranja en su oficina esta le pidió convocar a estos empresarios con el propósito de que donen 10 mil cada uno para su campaña presidencial. Fujimori Higuchi habría tenido conocimiento de que Yoshiyama era amigo del constructor Federico Aramayo Málaga, hijo de Federico Aramayo Pinazo.

Fue este último quien presuntamente reunió a un grupo de empresarios constructores en su casa, para conseguir los aportes mencionados. Cuando este falleció, en el 2013, su hijo tomó el control de la empresa Aramasa.

Otro de los empresarios, Jorge Peñaranda Castañeda, de la empresa Alpha Consult, viene siendo investigado por presuntamente haber recibido sobornos de Odebrecht, según el testimonio de colaboradores de dicha compañía.

“Federico Aramayo Málaga me indica que ha podido contactar con cuatro personas que sí están interesadas en conocer a Keiko Fujimori Higuchi y aportar a su campaña. Las cuatro personas fueron Ernesto Tejeda de la empresa Obrainsa, el señor Manrique cuyo nombre no recuerdo de la empresa Superconcreto, Fernando Castillo de la empresa ICCGSA, y el señor Peñaranda de la empresa Alpha Consult. Se hace una reunión en el domicilio de Federico Aramayo Málaga a la cual asiste Keiko Fujimori Higuchi; y les explica su plan de gobierno y sus objetivos políticos durante un almuerzo, luego ella se retira y yo me quedo un rato con los señores constructores”, contó Yoshiyama.

Entre 2013 y fines del 2015, Yoshiyama asegura que Federico Aramayo Málaga, de Aramsa Contratistas Generales; Julián Siucho, de San Martín Contratistas Generales; Carlos Urrea, de Explomin de Perú; el excongresista Miguel Castro Grandez; Bernardo Álvarez Calderón, José Sam, José Antonio Osterling y Fernando Espa le entregaron a Fujimori mil soles mensuales en efectivo, que le hacían llegar a través de él. Para el 2015, Keiko habría pedido que el monto se incrementara a mil dólares.

Te sugerimos leer