Comisión Especial encargada de elegir a los integrantes de la Junta Nacional de Justicia. | Fuente: Foto: Andina

El secretario técnico de la Comisión Especial encargada de elegir a los integrantes de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), Abraham García Chávarri, presentó su renuncia al cargo luego de que el concurso público no lograra seleccionar a los miembros titulares de esta organización.

La renuncia de Garcia Chávarri fue confirmada por el presidente del Poder Judicial, José Luis Lecaros, quien integra la mencionada Comisión Especial, según informó esta mañana la agencia Andina.

"Se me ha informado que ha renunciado. En la próxima sesión (de la comisión especial) debemos estar nombrando su reemplazo", adelantó Lecaros antes de que se oficialice esta decisión.

Pese a los inconvenientes ocurridos en la elección de los integrantes de la JNJ, el titular del Poder Judicial consideró que debería continuar con los procedimientos establecidos en la ley orgánica de este organismo.

La renuncia del único postulante que aprobó

El pasado miércoles, Pedro Patrón Bedoya presentó su renuncia a convertirse en el primer miembro titular de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), tras el ser único postulante en aprobar las tres etapas del concurso que dispuso la Comisión Especial y que culminó con una entrevista personal.

"He actuado de manera transparente en este procedimiento y por ello no merezco que se ponga en duda mi honorabilidad. Soy respetuoso de la ley y no me aferro a cargo alguno. En defensa de mi honor, renuncio irrevocablemente a la postulación que superé y cuyo procedimiento, lamento profundamente, ha fracasado", señaló.

En el comunicado, dirigido a la comisión especial encargada de elegir a los miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), Patrón Bedoya lamentó que se haya decidido suspender su juramentación a este cargo tras conocerse que tiene un proceso penal en trámite por el presunto delito de falsedad ideológica.

Sobre este tema, el abogado asegura que durante el proceso de postulación informó sobre este proceso penal y no recibió ninguna observación, por lo que quedó "apto" para continuar con la entrevista personal en la que este tema no fue abordado.

Te sugerimos leer