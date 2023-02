Jaime Salinas fue regidor de la Municipalidad de Lima. | Fuente: Foto: Andina

El exregidor de la Municipalidad de Lima Jaime Salinas negó haber recibido dinero de la empresa Odebrecht para generar un acercamiento con su partido (PPC) de cara a la campaña del 'No a la Revocatoria' con la que se buscó sacar del cargo a la entonces alcaldesa Susana Villarán, tal como reveló el exgerente municipal José Miguel Castro, actual aspirante a colaborador eficaz en la investigación por los presuntos aportes de la constructora.

"Es falso lo que dice este aspirante a colaborador eficaz. Jamás he recibido ni un sol de estos señores que son acusados de graves delitos. A mí me suena a venganza la acusación de José Miguel Castro. Él dice que yo fungí de puente con el PPC, pero ya salió Lourdes Flores a desmentirlo. Yo nunca fui del PPC, yo era un invitado", señaló.

En diálogo con RPP Noticias, Salinas negó conocer a Luis Gómez Cornejo, tesorero de la campaña contra la revocatoria, pese a que José Miguel Castro aseguró recientemente que ambos se reunieron en un café de Miraflores. Según la versión del aspirante a colaborador eficaz, el tesorero le había dado 120 mil dólares al regidor a cambio de apoyo.

"Quien tiene que probar lo que dice es Castro. Él puede decir que me dio 50 millones de dólares, pero no me dio ni 5 soles. Si a mí me hubiesen dado, aunque sea un desayuno, ¿habría tenido la libertad para poder denunciar antes, durante y, sobre todo, después de la revocatoria, los actos de corrupción? Aquí hay un tufillo a venganza político de un grupo de gente para proteger a unos", indicó.

Your browser doesn’t support HTML5 audio Entrevista a Jaime Salinas, exregidor de la Municipalidad de Lima. | Fuente: Foto: Andina / Audio: RPP Noticias

Recientemente, la Fiscalía abrió una investigación preliminar contra la excongresista Marisa Glave, los exministros Jorge Nieto y Anel Townsend, y el exregidor Jaime Salinas, entre otros, por los presuntos delitos de cohecho, lavado de activos y asociación ilícita, de acuerdo con fuentes de RPP Noticias. Las indagaciones son parte del caso de los aportes a la campaña del No a la Revocatoria de Susana Villarán.

Esta investigación llega luego de que -según reveló este martes el diario El Comercio- José Miguel Castro, exgerente municipal de Susana Villarán quien hoy es aspirante a colaborador eficaz, declaró que autorizó la entrega de S/ 60 mil provenientes de las constructoras Odebrecht y OAS a las exregidoras Marisa Glave y Zoila Reátegui para gastos de esta campaña. Sobre Anel Townsend, dijo que le dieron US$ 20 mil también por gastos vinculados al No a la Revocatoria.

Acerca de Jaime Salinas, quien fue regidor del PPC (oposición) durante la gestión de Susana Villarán, dijo que le dieron 120 mil dólares para generar un acercamiento con su partido de cara a la campaña del No a la Revocatoria. Con respecto a Jorge Nieto, declaró ante la Fiscalía que OAS pagó una deuda de 60 mil dólares que tenía la exalcaldesa con él por asesorías.

Te sugerimos leer