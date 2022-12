Pedro Pablo Kuczynski-José Domingo Pérez-Miguel Kuczynski | Fuente: Andina

Miguel Kuczynski, hermano de Pedro Pablo Kuczynski, señaló este viernes que no sería sensato si el fiscal José Domingo Pérez apela la decisión del Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria de mantener el arresto domicilio del exmandatario.

En diálogo telefónico con con el programa La rotativa del aire de RPP, Miguel Kuczynski sostuvo que si bien es posible apelar la decisión del Poder Judicial para imponerle una prisión preventiva contra su hermano, esta no tendría éxito porque los argumentos son débiles.

"Estábamos preocupados porque hubiera sido un golpe muy difícil para mi hermano, pero estamos tranquilizados. Ahora siempre hay la posibilidad que el fiscal haga una apelación contra esa decisión, pero espero que no porque me parece no sería tan sensato de él porque la opinión judicial cuenta por algo", dijo.

Miguel Kuczynski indicó que el problema cardiovascular de su hermano y la emoción de la audiencia donde se veía su caso pudo haber ocasionado que trasladen al exmandatario a cuidados intensivos de una clínica local.

Más temprano Miguel Kuczynski consideró "equivocado" el pedido formulado por el fiscal provincial José Domingo Pérez para revocar el arresto domiciliario que cumple el expresidente e imponerle la medida de prisión preventiva. Señaló al programa Ampliación de Noticias que los argumentos del citado fiscal eran "poco convincentes".

Según indicaba Domingo Pérez, miembro del Equipo Especial Lava Jato, el exmandatario había incumplido las reglas de conducta del arresto domiciliario al recibir en su domicilio la visita de congresistas y exministros.

"Del caso que el fiscal José Domingo Pérez ha traído eso lo conozco, me parece equivocado, me parece que mi hermano no ha hecho nada que no estaba fuera de las condiciones de su arresto domiciliario, no sé por qué exactamente está haciendo eso", dijo.

Miguel Kuczynski señaló que su hermano sí tuvo varios visitas de "amigos políticos", pero afirmó que estas personas llegaron para enteresarse de su salud y como se hace a alguien que está en prisión.

"No entiendo el caso que ha traído el fiscal, he visto sus argumentos que me parecen pocos convincentes", declaró Kuczynski y anunció que llegará al Perú procedente del Reino Unido el martes 27 de agosto.

