Denuncian que congresista Guillermo Aliaga se reunió con Walter Ríos para favorecer a su tío en un caso de violencia familiar

Un aspirante a colaborador eficaz vinculó al vicepresidente del Congreso de la República, Guillermo Aliaga Pajares, y a su padre, el empresario Guillermo Aliaga Masassevitz, con la organización criminal 'Los cuellos blancos del puerto'.

Según Cuarto Poder, el aspirante a colaborador señaló que el empresario habría recurrido a sus contactos en la Corte Superior del Callao para ayudar a su hermano en un caso de violencia contra la mujer y para protegerse frente a un juicio por deudas y desalojo.

"Guillermo Aliaga había señalado que su hermano menor Eduardo Aliaga Manassevitz se encontraba procesado ante el juzgado de familia del Callao por violencia contra su mujer, por ello solicitó apoyo para su hermano", dijo ante la fiscal Rocío Sánchez Saavedra.

Para tal pedido de favores, Aliaga Masassevitz con Walter Ríos, entonces presidente de la Corte Superior del Callao, en un restaurante de La Punta. Ahí Ríos llamó a su asesor Gianfranco Paredes Sánchez para dialogar sobre el tema a resolver en un juzgado de familia.

"Walter Ríos en el citado desayuno que se realizó en el restaurante Deli Bakery en el distrito de La Punta, llamó a su asesor Gianfranco Paredes Sánchez para que se constituya en dicho restaurante, porque tenía que ver un tema de su amigo empresario. El exasesor ingresa al restaurante, después de unos minutos ingresa el empresario y su hijo Guillermo Aliaga Pajares para dialogar un tema que tenía en el Callao y que se iba a resolver en un Juzgado de Familia (una medida cautelar)", contó el aspirante a colaborador.

Pero eso no es todo. El programa dominical dio más detalles de la reunión entre el empresario, su hijo y Walter Ríos. "Guillermo Aliaga Pajares (en referencia a actual congresista de Somos Perú) solicitó apoyo para su tío señalando que 'era su tío preferido y que le tenía mucho cariño'", manifestó el denunciante.

Ante ello, Walter Ríos ordenó a su exasesor "que vea la forma de buscar algún servidor judicial" para que apoye al hermano del empresario. "Con la finalidad de continuar con las gestiones, el hijo del empresario Guillermo Aliaga entrega al exasesor una hoja de papel donde había anotado el expediente principal del caso de su tío. Después de ello, el mismo señor dicta su número de celular personal al exasesor para comunicarle cualquier situación que se pudiera originar. Gianfranco Paredes procede a guardar en su teléfono el número de celular del hijo del empresario", precisó el aspirante a colaborador.

La investigación periodística sostiene que Gianfranco Paredes fue a la corte a cumplir con el favor y ese mismo día informó que todo estaba arreglado: no se dictarían medidas cautelares contra Eduardo Aliaga, hermano del empresario.

El aspirante a colaborador eficaz también relató que el padre del congresista Guillermo Aliaga intentó favorecerse en un proceso que tenía en el 37° Juzgado Civil de Lima por un local ubicado en La Victoria. "El apoyo solicitado era llegar a alguien que pueda mover influencias para que el caso salga a su favor. Dio cuenta a Walter Ríos manifestando éste que él se iba a encargar", refirió.

Días atrás se denunció que el empresario llevaba tres años y medios sin pagar ni desocupar el local donde funciona swu compañía Corporación Gráfica Aliaga.

"Soy el único responsable de mis acciones y palabras, por lo que lamento que se vincule y señale a terceras personas por sucesos en los cuales no tienen responsabilidad o participación alguna", sostuvo el empresario en un pronunciamiento en el remarcó: "Mis actos y conductas los asumo y me responsabilizo por ellos, no quiero que mis hijos asuman los mismos de ninguna manera".

Por su parte, el vicepresidente del Congreso aseguró que "las relaciones y las amistades" de su padre no las conoce. "En esta situación tengo que deslindar completamente", dijo. Agregó que le parece "sospechoso" que el testimonio del aspirante a colaborador "haya hecho toda esta supuesta confesión en marzo de este año".

