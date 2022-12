Gerardo Sepúlveda tiene una orden de impedimento de salida. | Fuente: RPP Noticias

El abogado del empresario chileno Gerardo Sepúlveda formalizó la apelación al impedimento de salida del país por dos meses dictado el pasado 26 de febrero por el juez Richard Concepción Carhuancho a pedido del fiscal del Equipo Especial José Domingo Pérez. La defensa interpuso oralmente recurso de apelación, el mismo que ayer fue formalizado mediante un escrito que busca revocar esta resolución.

Uno de los argumentos de la defensa se basa en que Sepúlveda no calificaría como testigo importante, requisito indispensable para que proceda una medida de impedimento de salida del país. Según Percy García Cavero, abogado de Sepúlveda, la importancia está referida al valor probatorio del testimonio; es decir, se expresa en la insustituibilidad del testimonio para poder acreditar la comisión de los hechos delictivos atribuidos a los imputados.

Sin embargo, para la defensa, el empresario chileno "ni siquiera ha sido considerado como testigo" durante toda la investigación preparatoria de más de tres años en el caso de los pagos de sobornos a Alejandro Toledo por la Carretera Interoceánica Sur. En el caso de la insustituibilidad de su declaración, dijo que "es claro" que no se trata de un testigo importante, pues el presente caso cuenta con declaraciones de colaboradores eficaces.

Sobre la indispensabilidad de la medida; es decir, que no existe otro medio para conseguir asegurar la declaración de un testigo importante, la defensa de Sepúlveda indicó que el peligro de fuga es aplicable únicamente al impedimento de salida de un imputado, mas no de un testigo. En este caso, explicó, se evalúa si el testigo que vive fuera del país no concurrirá en caso sea citado como testigo y, con ello, afectará la averiguación de la verdad.

Al respecto, la defensa señaló que actualmente Gerardo Sepúlveda cuenta con una comparecencia restringida que le obliga a concurrir cada vez que sea citado por el Ministerio Público. En ese sentido, García Cavero recordó que el empresario concurrió a la citación para tres diligencias el 24, 26 y 28 de febrero del presente año.

"Si ha concurrido estando en Chile a las referidas citaciones en el Perú, lo razonable es concluir que también concurrirá cuando sea citado como testigo", indicó. Asimismo, recordó que en marzo del 2018 Sepúlveda declaró por cooperación internacional durante más de 15 horas en Santiago de Chile, entregando varios documentos al Ministerio Público.

