El empresario chileno Gerardo Sepúlveda cuestionó los dos meses de impedimento de salida del país que dictó en su contra el juez Richard Concepción Carhuancho. Asimismo, el exsocio de Pedro Pablo Kuczynski lamentó que el magistrado no haya tomado en cuenta que ingresó de manera voluntaria al país para declarar ante el fiscal José Domingo Pérez.

"Triste, yo esperaba una reacción distinta. Llevo prácticamente una semana aquí con una disposición absoluta a colaborar. He ido dos veces a la Fiscalía y no me han tomado la declaración y de la noche a la mañana me convierto en un testigo importante en un caso del que no soy parte y resulta que me tengo que quedar 60 días para poder cumplir una diligencia nueva. Le he dicho al fiscal que estoy a su disposición cuando él no necesite", señaló.

"Todos tenemos familia, todos tenemos obligaciones. Todos tenemos que seguir con nuestras vidas, desafortunadamente yo voy a tener que seguir con la mía por algunos días dentro de Perú", agregó. Tras esto, el empresario abandonó la sede de la Sala Penal Nacional y evitó responder más pregunta de la prensa argumentando el estrés al que se encontraba sometido.

Por su parte, Percy García Cavero, abogado de Sepúlveda, aseguró que su patrocinado contemplaba la posibilidad de que esta medida se dicte y que aun así decidió viajar al Perú. Asimismo, señaló que, a pesar de estar a disposición de la Fiscalía, se encuentran "realmente sorprendidos" por el impedimento de salida dictado en su contra.

"Yo soy profesor universitario y me va a dar vergüenza pararme ante mis alumnos y decirles que esta es la forma en la que uno tiene que ganar los casos porque lo que se está haciendo es algo absolutamente surrealista. El señor juez ha sustentado su decisión en una disposición fiscal que ha sido entregada por la Fiscalía 13 minutos antes de que él emita su decisión", dijo.

El defensor legal de Sepúlveda también señaló que no existe ningún 'codinome' que involucre al empresario en presuntos actos ilícitos de la empresa Odebrecht. Según dijo, su caso "es absolutamente distinto a todos los casos que tienen que ver con el caso Lava Jato".

