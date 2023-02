Keiko Fujimori le respondió a su padre.

La excandidata presidencial Keiko Fujimori le respondió a su padre, Alberto Fujimori, luego de que el expresidente lamentara la "falta de unidad" en Fuerza Popular, partido liderado por su hija. En su escrito, el exmandatario aseguró que existen personas que vienen desuniendo a su familia, algo que ha afectado su salud.

Al respecto, Keiko Fujimori respondió a su padre que "no es la primera ni será la última vez que algunos intenten separarnos"; sin embargo, aseguró estar convencida de que "estar unidos es lo más importante".

"Cuenta conmigo papá. No podemos hacer nada hacia atrás, pero ha llegado el momento de volver a empezar", escribió luego de señalar que el movimiento político fundado por el expresidente "estará siempre en el corazón agradecido de millones de peruanos".

En su carta, el expresidente dijo "lamentar hondamente que algunas personas interesadas han venido desuniendo a mi familia". Asimismo, aseguró que esta situación está perjudicando "el movimiento que yo mismo fundé" y afectando la relación de sus hijos.

"Esta desunión que afecta más aun mi estado de salud no puede continuar por lo que les pido a todos los que me aprecian para que me apoyen en el gran reto de unir a mis hijos. Quienes choquen con la unidad no tienen lugar en la familia fujimorista", agregó.

