Úrsula Letona era abogada del estudio Echecopar y habría prometido a un accionista de Pesquera Mar S.A.C. mover contactos para favorecerlos: el contacto sería Daniel Abugattás. | Fuente: Andina

Fue una equivocación. El Ministerio Público pidió disculpas públicas al excongresista Daniel Abugattás, luego de involucrarlo en un audio donde se acordaría un presunto tráfico de influencias en beneficio de la empresa 'Pesquera Mar S. A. C.', en el 2012. Por la mañana del miércoles, la fiscal de la Nación Zoraida Ávalos dispuso abrir una investigación contra el excongresista y contra la parlamentaria Úrsula Letona, por este presunto delito.

"La Oficina de Imagen Institucional del Ministerio Público expresa sus disculpas al Sr. Daniel Abugattás, debido a información equivocada difundida a través de este medio. Se informa que dicha publicación fue eliminada, y se rectifica que el audio aludido no corresponde a él", escribió la Fiscalía en Twitter.

En el presunto audio, del 22 de marzo de 2012, aparentemente el ex congresista nacionalista participaba para favorecer al empresario pesquero Rolando Machado Sandoval, pero no se trataría de él. Sin embargo, la Fiscalía no ha hablado sobre Úrsula Letona, por lo que aún continúa en la investigación sobre el audio.

La congresista fujimorista será investigada por los delitos de tráfico de influencias y cohecho activo genérico. Cabe precisar, que el pasado mes de julio, la Comisión de Ética del Congreso rechazó por mayor mayoría abrir indagación preliminar a Letona por la denuncia que presentó el legislador Roberto Vieira por la publicación de los mencionados audios.

Rechazo de Abugattás

El expresidente del Congreso de la Repúlica, Daniel Abugattás, rechazó la existencia de un audio de conversación telefónica entre él y la parlamentaria de Fuerza Popular, Úrsula Letona, quien en 2012 como abogada del estudio legal Echecopar, habría ofrecido influencias para favorecer a una empresa pesquera.

"Esa información es falsa. Por ello, le solicito disponga a quien corresponda, que se rectifique de inmediato y no solo proceder a borrar dicho mensaje", demandó en un oficio enviado a la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos.

