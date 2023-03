Martín Vizcarra fue destituido el último lunes por el Congreso en un segundo proceso de vacancia en su contra. | Fuente: Presidencia

El Equipo Especial Lava Jato de la Fiscalía presentó este jueves un pedido de impedimento de salida del país por 12 meses contra el expresidente Martín Vizcarra, quien es investigado por la recepción de presuntos sobornos por la ejecución de dos obras cuando era gobernador de Moquegua.

La solicitud fue presentada al Poder Judicial por el fiscal Germán Juárez Atoche y la audiencia para evaluar la medida restrictiva se realizará este viernes 13 de noviembre desde las 10:00 a.m. y estará a cargo de la jueza María de los Ángeles Álvarez Camacho.

Vizcarra acudió esta mañana a la sede del Equipo Especial Lava Jato, para responder las preguntas del fiscal Germán Juárez Atoche, en el marco de las investigaciones en su contra por el presunto cobro de coimas por parte del llamado ‘Club de la Construcción’.

No obstante, la declaración fue suspendida y se reprogramó para el próximo jueves 19 de noviembre a las 10 a.m.

Antes de ingresar a la sede fiscal, Vizcarra Cornejo aseguró a la prensa que el pasado martes dejó en el Ministerio Público su pasaporte, tras lo cual reiteró que colaborará con todas las indagaciones que pesan sobre él. “Hemos dejado ante la Fiscalía mi pasaporte, como ciudadano. No voy a dejar el país, no voy a ir a ninguna embajada, no me voy a internar en ninguna clínica. Voy a estar en mi domicilio contribuyendo con todas las investigaciones”, dijo.

El exmandatario manifestó que ha solicitado al Ministerio Público que se levante su secreto bancario y de las comunicaciones. “Estamos trabajando con todo ello”, remarcó.

Luego de conocerse el pedido de impedimento de salida del país presentado en su contra, Vizcarra se retiró de la sede de la fiscalía en el centro de Lima sin dar declaraciones a la prensa.

