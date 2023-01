El incendio se registró esta mañana en la sede de la Fiscalía. | Fuente: Foto: Ministerio Público

El Ministerio Público informó que el amago de incendio que afectó esta mañana (9:05 am. aproximadamente) la sede de la Fiscalía de Lavado de Activos, ubicada en jirón Santa Rosa, en el Cercado de Lima, fue controlado y no registró no registró heridos ni documentación afectada. Además precisaron que la causa habría sido un cortocircuito.

Esta mañana al menos cuatro unidades de Bomberos llegaron hasta las oficinas del Ministerio Público ubicado en la cuadra 2 del jirón Santa Rosa, ex Miró Quesada, luego de que se reportara un incendio en la sede fiscal que obligó a que los trabajadores del edificio sean evacuados. El incendio se originó un piso debajo de las oficinas del Equipo Especial del caso Lava Jato.

