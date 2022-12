| Fuente: Andina

La Fiscalía allanó la mañana de este martes las viviendas del general César Astudillo Salcedo, jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, y otros 11 investigados por un caso de sustracción y venta del combustible asignado al Ejército Peruano.

En su cuenta en Twitter, el Ministerio Público informa que a Astudillo Salcedo "se le investiga del presunto delito de encubrimiento real y personal y peculado doloso".

La fiscalía solicitó la detención preliminar por 7 días del general y de los otros imputados, pero el pedido fue desestimado por el Poder Judicial.

La diligencia de allanamiento fue realizada por la Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima Sur

El allanamiento incluye 12 domicilios y ocho oficinas del Ejército Peruano "para incautar bienes y documentación relacionados con el objeto materia de investigación".

Los otros investigados son Luis Humberto Ramos Hume, Ricardo Homero Moncada Novoa, Jorge Orlando Celiz Kuong, Edward Gratelly Silva, Jorge Augusto Ruiz Lazo, José Francisco Rojas Dávila, David Arana Estabridis, Julio César Grosso Anticona, José Manuel Chávez Gutierrez, Louis Augusto Ortiz Castillo y Orlando Saúl Quinto Trillo.

El documento de fiscalía al que tuvo acceso RPP Noticias, señala que "existen razones plausibles" de que Astudillo Salcedo habría incurrido en el presunto delito de peculado doloso por apropiación en calidad de autor" cuando se desempeñaba como Comandante General de la Comandancia General del Ejército entre el 17 de diciembre de 2017 al 29 de octubre de 2018.

"Se advertiría que al ocupar dicho cargo el Ejército peruano, le habria asignado gasolina de 95 y 97 octanos y petróleo para diferentes conceptos, tanto para cubrir las necesidades de la CGE (Comando General del Ejército) y las suyas en forma personal", afirma la fiscalía.

El general Astudillo Salcedo responde

El general Astudillo reaccionó con indignación a las acusaciones de la fiscalia y al allanamiento de su vivienda. En comunicación con el programa Encendidos de RPP Noticias rechazó cualquier vínculo con delitos cometidos en su institución en robo de combustibles y acusó a los fiscales de tomar acciones en su contra sin antes haberlo notificado.

El oficial afirmó que se enteró de la medida de la fiscalía esta mañana en Madre de Dios, donde realiza una visita de trabajo por las inundaciones que afectan a esa región.

El jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas tildó de “show” las diligencias fiscales y rechazó estar involucrado en el caso de sustracción y venta de combustible. “Mi carrera ha sido impecable”, remarcó.

“No solo me encuentro indignado profundamente, sino me apena la situación en la que actúa el Ministerio Público. Es indignante, y voy a hacer los motivos especiales para que a ese fiscal corrupto le caiga todo el peso de la ley”, dijo a Encendidos.

