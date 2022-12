Fiscal supremo Tomás Gálvez tiene impedimento de salida del país. | Fuente: RPP Noticias

El fiscal supremo Tomás Gálvez consideró que el Poder judicial "no está en capacidad de decirle no" a los pedidos de los fiscales José Domingo Pérez y Rafael Vela, integrantes del Equipo Especial Lava Jato, a quienes consideró que "representan el poder en el país". En entrevista con RPP Noticias, el fiscal cuestionó que la información que maneja la empresa Odebrecht "define la agenda política y judicial".

"En el Poder Judicial los que están trabajando en anticorrupción no están en la capacidad de decirle no a los fiscales. Ni al fiscal supremo Pablo Sánchez ni a los fiscales Vela y Domingo Pérez porque están totalmente sometidos al poder mediático que en este momento gobierna el país y en buena cuenta sometidos a los intereses de Odebrecht", señaló.

"Es Odebrecht el que en este momento da la pauta de las investigaciones, incluso de la política, porque ellos dicen qué se tiene que investigar y a quién incluir y felizmente para ellos que han encontrado a esos fiscales y el Poder Judicial está sujeto a lo que le solicita el Ministerio Público. En otro momento esas resoluciones serían nulas porque los fundamentos son totalmente pueriles y sin embargo les aceptan", agrego.

Gálvez cuestionó el acuerdo de colaboración eficaz suscrito con la empresa brasilera, pese a que este fue homologado por un juez, y aseguró que los fiscales Vela y Pérez "han mostrado un interés absoluto de favorecer a la empresa". En ese sentido, señaló que la constructora brasilera debería pagarles su sueldo, aunque aclaró que esta frase "es en sentido metafórico".

Pese a señalar que el acuerdo de colaboración genera "impunidad total" para Odebrecht, señaló que "no le corresponde" denunciar a los fiscales Vela y Pérez, ya que esto es facultad de los procuradores. No obstante, precisó que "sí es delictivo" que el coordinador del Equipo Especial Lava Jato "haga esfuerzos interpretativos" para favorecer a la constructora con la devolución de dinero que solicita al Estado.

"Para mí fiscales que prácticamente traicionan a la patria defendiendo los intereses de una empresa corrupta son los que no tienen autoridad moral. Si ellos, dejando de lado sus deberes como fiscales, toman la posición de la empresa para defenderlos vergonzantemente, cómo no van a ser traidores. Esos son los que no tienen autoridad moral. A mí me calumnia Pablo Sánchez para desactivarme", increpó.

Gálvez reconoció que este acuerdo tiene "aspectos favorables", aunque cuestionó la gran cantidad de "concesiones" otorgadas a la empresa Odebrecht. Asimismo, lamentó que los fiscales no hayan orientado esta investigación por el delito de lavado de activos, además de otras 15 observaciones que fueron calificó como "graves".

"Ellos se han arrodillado a Odebrecht y sus representantes para que le dé la información que querían, sobre todo, para desactivar políticamente a sus contrincantes y eso es lo único que han hecho, pero en lo demás le han hecho 100% concesiones a la empresa y en esa circunstancia naturalmente que el convenio es totalmente perjudicial para el país", dijo.

En otro momento, el fiscal negó que estas críticas representen un conflicto de interés debido a su presunta vinculación con 'Los Cuellos Blancos del Puerto', caso que precisamente es investigado en el Ministerio Público. Al respecto, Gálvez dijo que "categóricamente he demostrado que no tengo nada que ver".

"De la gente del Callao que está investigada por organización criminal yo no conozco a nadie, no me he comunicado con nadie. A la gente del Consejo Nacional de la Magistratura que también están investigados yo los he denunciado, entonces ¿en qué parte de la organización entro yo?", señaló el magistrado.

