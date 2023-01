Fiscal Tello: El presidente Vizcarra "no ha sido citado" por la Fiscalía en calidad de testigo por caso Richard Swing

El presidente puede ser citado en calidad de testigo en el caso, pero no puede ser llevado a juicio debido a su investidura. | Fuente: Andina

El presidente de la República, Martín Vizcarra, aún no ha sido citado por la Fiscalía para rendir su declaración en calidad de testigo respecto a los contratos de Richard Cisneros, más conocido como 'Richard Swing' en el Ministerio de Cultura.

"No ha sido citado para rendir ningún tipo de declaración. La doctora Sánchez indicó cuál es el procedimiento de la declaración como testigo del presidente. Pero al momento de decidir no dispuso ninguna declaración. No hay niguna citación para el señor presidente para que pueda declarar como testigo", declaró en RPP, Omar Tello, coordinador nacional de las fiscalías especializadas en delitos de corrupción de funcionarios.

Omar Tello detalló que uno de los fundamentos de la fiscal Janny Sánchez es que el presidente sea citado como testigo, aunque aún no se haya hecho la petición. "Esa decisión la tomará la Fiscalía de la Nación", precisó.

La fiscal anticorrupción Sánchez explicó en la disposición el procedimiento que seguiría el mandatario para que que declare ante la Fiscalía en calidad de testigo. La representante del Ministerio Público precisa que corresponde al mandatario elegir el lugar donde se recibirá su testimonio debido a las prerrogativas constitucionales que tiene en su condición de Presidente de la República.

En la resolución se precisa también que en caso el mandatario no aceptara declarar frente a la magistrada, el juez podrá disponer que se reciba su testimonio por escrito a través de un pliego interrogatorio que se elaborará a instancia de las partes implicadas en el caso.

La fiscal anticorrupción Janny Sánchez Porturas inició esta investigación preliminar el último 20 de mayo, tras conocerse que Richard Cisneros suscribió diversos contratos entre los años 2018 y 2020 por más de 175 mil soles para brindar charlas motivacionales y otros servicios en el Ministerio de Cultura sin haber cumplido el perfil para realizar estas actividades.

