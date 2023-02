'Cuando la empresa Odebrecht se declara culpable de cargos, se declara culpable de los cargos que el Ministerio Público le imputa', indicó. | Fuente: Andina

El fiscal coordinador del Equipo Especial Lava Jato, Rafael Vela, consideró que “no tiene ningún sentido” que la constructora brasileña Odebrecht demande al Estado Peruano ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) por el Gasoducto Sur Peruano, proyecto que se encuentra paralizado hace cuatro años.

“Cuando la empresa Odebrecht se declara culpable de cargos, se declara culpable de los cargos que el Ministerio Público le imputa y, en este caso, no solamente hay cargos relacionados con pagos de presuntos sobornos; sino también de colusiones agravadas en el otorgamiento de la buena pro (…). No tiene ningún sentido para nosotros, y así se lo hemos hecho saber a los ejecutivos de Odebrecht. No solo existe la declaratoria de culpabilidad de la empresa Odebrecht, existe la declaratoria de culpabilidad de Graña y Montero y la de los señores José y Hernando Graña”, explicó en declaraciones a RPP Noticias.

Asimismo, Vela aseguró que en todo proceso de colaboración eficaz existen tensiones y negociaciones, por lo que descartó que entre Odebrecht y la Fiscalía exista una relación de “confianza”.

“Es una permanente negociación en donde hay que contraponer intereses de parte de la Fiscalía, del Estado Peruano y de las empresas que también están dentro de este mecanismo que la ley permite”, apuntó.

LA INTROMISIÓN DE CHÁVARRY

Vela tildó la negociación con la constructora brasileña de “compleja”, pues afirmó que estuvo permanentemente socavada por quienes no estaban a favor del acuerdo de colaboración eficaz, haciendo alusión al exfiscal de la Nación, Pedro Chávarry.

“Había gente interesada en que no exista un acuerdo de colaboración eficaz, y teníamos en ese momento permanentemente la intromisión del señor Pedro Chávarry, que trataba de buscar que no se firme el acuerdo”, explicó.

¿DE CUÁNDO DATA ESTA DEMANDA?

De acuerdo con el fiscal, en mayo del 2017 hubo una pretensión de interponer la demanda al Estado peruano, sin embargo, en este momento él no formaba parte del Equipo Especial. Por otro lado, reveló que fue comunicado sobre la decisión de la constructora el viernes 23 de enero.

Tras solicitar la entrega de información sobre el contenido de la demanda arbitral, el pasado miércoles, la respuesta deberá ser entregada este miércoles o jueves, debido a que necesitan los documentos para el trámite procesal que buscará una definición sobre la declaratoria de culpabilidad que la empresa ya realizó.

Finalmente, el fiscal del Equipo Especial Lava Jato indicó que la relación entre el Ministerio Público y Odebrecht es “difícil”, debido a que existen múltiples tensiones. Al respecto, consideró que la demanda genera una “turbulencia innecesaria” y les da argumentos de crítica a quienes deben enfrentar los fiscales en la litigación.

“Hay una desvinculación de la realidad con respecto a lo que es la visión estratégica del holding que está dominado por la junta de acreedores y lo que nosotros tenemos en el día a día en el desarrollo de nuestras actividades como equipo especial, en la ejecución del acuerdo de colaboración eficaz”, sostuvo.

