Fiscal Rafael Vela: Estructura de cargos en la investigación del fiscal Elmer Chirre “es bastante imprecisa”

El fiscal Vela manifestó que la investigación del fiscal Germán Juárez tiene el respaldo de las declaraciones de colaboradores. | Fuente: RPP Noticias

El fiscal coordinador del Equipo Especial del caso Lava Jato, Rafael Vela, consideró, la noche de este jueves, que el fiscal Elmer Chirre solo cuenta con información imprecisa en su investigación sobre un presunto soborno al presidente Martín Vizcarra, cuando fue gobernador de Moquegua, por parte de una empresa para adjudicarse una obra en dicha región.

En declaraciones a Nada está dicho de RPP Noticias, el fiscal manifestó que el fiscal Chirre solicita la documentación respecto de la investigación por el caso Lomas de Ilo, que compromete al mandatario con un pago ilegal, precisamente porque su investigación está basada en una denuncia periodística.

“El fiscal Chirre hasta lo que sabemos ha abierto una investigación con lo que es de público conocimiento a través de los medios de comunicación social, es decir con recortes periodísticos, con toda la imprecisión y vaguedad que puede existir dentro de la información que es de acceso a los medios de comunicación en general”, dijo.

Comparación de investigaciones

En esa línea, Vela Barba sostuvo que el fiscal Germán Juárez Atoche, a diferencia de Chirre, tiene el apoyo de las declaraciones de los aspirantes a colaboradores eficaces para la investigación que sigue contra el presidente Martín Vizcarra por presuntos actos de corrupción cuando fue gobernador regional en Moquegua.

“El fiscal Germán Juárez Atoche tiene una imputación de cargos concreta derivada precisamente de la fuente directa de información, que son los procesos especiales de colaboración eficaz y toda su evidencia documental que le acompaña”, indicó el fiscal Vela.

“La imputación concreta de cargos y la fuente directa de información la tiene el fiscal Juárez Atoche, el señor Chirre no tiene ninguna información tiene solamente el acceso a la información de público conocimiento, de tal manera que su estructura de cargos es bastante imprecisa, por decir lo menos”, agregó.

Indicó también que la investigación que realiza el fiscal Juárez Atoche es directamente contra el presidente Martín Vizcarra, mientras que la investigación liderada por Chirre va contra quienes resulten responsables, por lo que no habría la posibilidad de que el mandatario se defienda ante una acusación concreta.

Sobre comunicado de Fiscalía de la Nación

Respecto del comunicado de la Fiscalía de la Nación en el que rechazan el pedido del Equipo Especial para investigar al presidente Martín Vizcarra por el caso ‘Club de la construcción’, el fiscal Vela sostuvo que este no fue un documento resolutivo de las competencias de dicho grupo investigador, sino que se trató de un oficio comunicativo.

Agregó que no se trató de una dirimencia de competencias por parte de la titular del Ministerio Público, pues el pedido que realizó el Equipo Especial para ampliar sus competencias se dio antes de que hubiera un caso abierto que involucrara al mandatario. Precisó que dicha decisión sobre la competencia corresponde cuando existen dos investigaciones abiertas por el mismo tema.

"Creo que es aquí donde se produce la confusión de que la señora fiscal de la Nación haya dirimido alguna competencia, eso no es cierto y no podría ser cierto porque el día que nosotros hemos elevado el informe a la señora fiscal de la Nación, no existía ninguna investigación abierta ni contra el señor presidente ni contra nadie más ni tampoco existían los hechos descritos, cómo se podría dirimir algo que no existe", dijo.

