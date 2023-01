Fiscal Pérez: Hubo "inacción" de Hamilton Castro en caso Toledo tras declaración de Barata

El fiscal Domingo Pérez aseguró que en otros casos, como el de Alan García sí se dictó medida restrictiva tras conocerse información incriminatoria. | Fuente: Andina

El fiscal del Equipo Especial del caso Lava Jato, José Domingo Pérez Gómez, reportó inacción por parte del fiscal provincial Hamilton Castro, en la investigación contra el expresidente Alejandro Toledo por los presuntos sobornos que recibió de la constructora brasileña Odebrecht.

Un informe enviado por Pérez Gómez al fiscal coordinador del equipo especial, Rafael Vela, al que tuvo acceso el dominical Panorama, da cuenta que el despacho de Castro no tomó ninguna acción en contra del exmandatario por más de 50 días, luego de que declarara el exrepresentante de Odebrecht en Perú, Jorge Barata, el 21 de noviembre de 2016.

Inacción de fiscales contra Toledo

Al respecto, el fiscal Pérez Gómez calificó de “grave” la situación ocurrida en el caso del expresidente Toledo y que la informó al Vela Barba, debido a que el acuerdo de colaboración eficaz con Odebrecht ya concluyó.

Explicó que desde la declaración de Barata, el caso no se movió hasta el 10 de enero de 2017, cuando Hamilton Castro inició las diligencias de corroboración de lo que dijo el exdirectivo de Odebrecht. En ese periodo, Toledo viajó y regreso de Estados Unidos, luego permaneció en Perú hasta el 13 de enero de ese año, sin que se dicte una medida en su contra.

“Voy a hablar en los términos jurídicos que corresponden: hubo inactividad. Si se quiere comparar situaciones, hay respuestas inmediatas, proactivas y eficaces de fiscales a nivel nacional (…) Lo que haya sucedido desconozco porque no se encuentra registrado y eso es justamente lo que se ha informado al fiscal superior. Yo no soy el órgano que deba determinar la responsabilidad o no del señor Hamilton Castro”, dijo al dominical.

Comparación

Pérez dijo evitó calificar lo ocurrido en el caso de Toledo; sin embargo, puso como ejemplo el caso del exmandatario Alan García, para quien sí se solicitó impedimento de salida del país, luego de que se conociera que presuntamente se le realizaron pagos por conferencias.

“No soy yo quien deba calificar. Obviamente por lógica, no es usual y si vamos a querer un poco comparar con lógicas similares. El caso del doctor Alan García Pérez inmediatamente tuvimos la información de la conferencia que había dado en Brasil solicitamos el impedimento de salida inmediatamente”, comentó.

Te sugerimos leer