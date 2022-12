El Fiscal Omar Tello respondió al jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, César Astudillo. | Fuente: Andina

Your browser doesn’t support HTML5 audio | Fuente: RPP

El coordinador de las fiscalías anticorrupción, Omar Tello, se pronunció tras las declaraciones del jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas (CCFFAA) general César Astudillo, quien acusó de corrupción al fiscal a cargo del allanamiento de su vivienda por un caso de sustracción y venta de combustible asignado al Ejército peruano.

En la segunda edición de la Rotativa del Aire de RPP Noticias, dijo que "las palabras lamentables del general al calificar al fiscal como corrupto están muy alejadas de lo que está sucediendo".

Aseguró que la fiscalía cuenta con información y documentación suficiente en la investigación, y así lo ha considerado el Poder Judicial al autorizar las diligencias de allanamiento a la vivienda del general Astudillo y a los inmuebles de otros 11 investigados por el caso.

"El juez ha considerado que con los elementos que tenemos, recogidos en estos años, ha merecido la medida de allanamiento", dijo y señaló que solo se desestimó el pedido de detención preliminar de 7 días para los implicados.

Tello dijo que en los allanamientos de este martes se ha encontrado documentación que revelaría un seguimiento al fiscal a cargo de las investigaciones.

No se necesita notificación

Sobre la queja de Astudillo de que no le notificaron la diligencia de allanamiento, el fiscal señaló que este tipo de acciones "no tiene que comunicarse a la persona". "Porque sino llegamos y ya no hay nada, estas medidas tienen este procedimiento", dijo.

"Un allanamiento es el pedido del fiscal al juez, porque pretende encontrar en el mismo (lugar) elementos de la condición del acto delictivo que se investiga [...] y debido a la información (con la que se cuenta), esta investigación se inicia con estas acciones que son reservadas", agregó.

Investigados desde el 2018

El fiscal informó que en abril de 2018 se detectó la salida de gasolina (95 y 98 octanos) y petróleo asignados al Ejército "hacia grifos civiles para venta".

Recordó que en aquella oportunidad la fiscalía incautó 250 galones de petróleo y empezó a establecer la vinculación de personajes con esta actividad ilícita.

"A raíz de la investigación se encuentra la vinculación de mandos medios que tenían conocimiento (de los hechos) [...] y se pudo verificar que iba más allá de lo que se mencionaba", dijo.

Tello indicó que "la verificación de testimonios" daba cuenta de la participación y dirección de altos mandos "de todo este robo de combustible"

Agregó que la colaboración eficaz no solo recoge los datos proporcionados por los informantes, sino que además de ser corroborado "con testimonios y prueba documental".

"(Con eso) se ha ido cerrando esta hipótesis del fiscal, que ha convencido al juez para el allanamiento", afirmó.

RPP Noticias te ofrece varias opciones para informarte durante la semana sobre temas de tu interés, desde información de la actualidad política y la emergencia sanitaria por la COVID-19, hasta recomendaciones tecnológicas y de entretenimiento. Suscríbete al newsletter de tu preferencia.

NUESTROS PODCAST

ENTREVISTAS ADN | Fiscal de equipo contra "Los Cuellos Blancos del Puerto" denuncia a colegas de intentar favorecer a Martín Vizcarra

Te sugerimos leer